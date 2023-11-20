Плитка или ламинат: какое покрытие является наиболее практичным для кухни

Ни для кого не будет секретом, что именно плитка является одним из самых крепких и малозатратных в уходе материалов. Особую популярность в последнее время приобрела энкаустическая плитка.

Об этом пишет Радиотрек.

Использование энкаустической напольной плитки - это отличный способ придать подчеркнуть цветовую гамму кухни. Этот материал выглядит эстетично и обладает поразительной долговечностью, делая его идеальным выбором для зон с большим количеством людей, таких как коридоры или кухни. Эксперты утверждают, что он действительно выдерживает испытание временем.

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Дизайнеры также рекомендуют обращать внимание на керамическую или фарфоровую плитку, за которыми легко ухаживать и обладающие поразительной стойкостью. Обе они доступны в разных формах, стилях и цветах, что делает их идеальными для кухонь любого дизайна.

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