Плоды будут ровными и сладкими: чем подкормить морковь, чтобы стала вкуснее

Не каждый год город радует обильным урожаем, поэтому каждый огородник старается максимально использовать потенциал своего участка. Особенно это касается выращивания моркови – чтобы она была большая, сладкая и ровная, следует правильно подобрать удобрение.

Опытные хозяева охотно делятся своими советами. Об этом пишет ТСН.

Когда подкармливать морковь и какие удобрения выбрать

Первую подкормку следует сделать еще до посева — примерно через неделю. Это поможет семенам лучше прорасти, а растениям быстрее развиваться.

Для моркови ключевыми минералами являются калий, фосфор и бор. Именно эти вещества способствуют образованию крупных, сочных и сладких корнеплодов. Если элементов не хватает, морковь может вырасти мелкой, извращенной и невкусной.

Можно воспользоваться готовыми минеральными удобрениями или приготовить натуральную подкормку самостоятельно. Многие огородники выбирают органику - она безопасна для почвы и не ухудшает вкус овощей.

График подкормки моркови

В общем, морковь рекомендуют удобрять в несколько этапов :

перед посевом;

после появления первой всходы;

через две недели после второй подкормки;

за 10–15 дней до уборки урожая.

Читайте также: 10 простых советов для начинающих в огородничестве: как создать собственный органический сад

Самые эффективные органические удобрения для моркови

Первую органическую подкормку можно проводить, когда на растении появятся три настоящих листика. Вот несколько натуральных вариантов удобрений, которые можно легко приготовить самостоятельно:

Древесный пепел . 100 г пепла растворите в ведре воды и оставьте настаиваться на 10 часов. Полученным раствором поливают морковь под корень. Можно просто рассыпать сухой пепел по грядкам и перемешать с грунтом.

. 100 г пепла растворите в ведре воды и оставьте настаиваться на 10 часов. Полученным раствором поливают морковь под корень. Можно просто рассыпать сухой пепел по грядкам и перемешать с грунтом. Йод . Для подкормки смешайте 20 капель йода с 10 литрами воды комнатной температуры. Поливайте междурядья, избегая контакта с листьями.

. Для подкормки смешайте 20 капель йода с 10 литрами воды комнатной температуры. Поливайте междурядья, избегая контакта с листьями. Куриный помет. С ним следует быть очень осторожными, чтобы не обжечь растения. Смешайте 1 часть помета с 10 частями воды, дайте настояться 12 часов. Затем снова разведите 1 часть настоя с 10 частями чистой воды, оставьте еще на 12 часов. Поливайте в междурядьях, не касаясь зелени.

Напомним, мы уже писали, как быстро посеять укроп.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!