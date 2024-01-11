Площадь Соединенных Штатов неожиданно выросла на миллион километров: что произошло

Соединенные Штаты объявили о новых претензиях на территорию дна океана, что увеличило их общую площадь на миллион квадратных километров (более 386 000 квадратных миль). Это почти вдвое больше площади Испании и составляет примерно 2% от общей площади океана.

Новые претензии включают территорию в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, Марианских островах и двух зонах в Мексиканском заливе.

"Америка стала больше, чем была вчера", – заявил Мид Тредвелл, бывший вице-губернатор Аляски и бывший глава Комиссии по исследованиям Арктики США, пишет IFLScience.

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"Это не совсем покупка в Луизиане. Это не совсем покупка Аляски, но новая площадь земли и недр под контролем Соединенных Штатов на две Калифорнии больше", – добавил он.

Законность новых претензий США остается неясной, поскольку страна не ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS), определяющую правила определения континентального шельфа. Однако Тредвелл считает, что наука, лежащая в основе претензий США, является "крепкой".

"Если бы кто вернулся и сказал: "Ваша наука плохая", я думаю, Соединенные Штаты прислушались бы. Но я не считаю науку плохой. Я думаю, что у нас была очень хорошая наука", — сказал он.

Новые претензии США могут вызвать споры с другими странами, также имеющими претензии на эту территорию. Китай, например, претензии на большую часть Южно-Китайского моря, что привело к спорам с Филиппинами, Вьетнамом и другими странами региона.

Однако США могут многое выиграть от своих новых претензий. В частности, расширение территории океанического дна в Северном Ледовитом океане может открыть территорию для дальнейшей добычи, судоходства и рыболовства.

Напомним, в результате извержения вулкана в Японии образовался новый остров.

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