По какой траектории разрешено вернуть водителю белого авто: задача на знание ПДД (видео)

Водитель белого автомобиля намерен повернуть направо на Т-образном перекрестке. У него есть две доступные траектории.

По какой траектории разрешен поворот водителя белого автомобиля? Об этом рассказали pdr2024tests.

В задаче приведены три знака: 2.1 "Дать дорогу", 4.2 "Движение направо" и 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств". Следовательно, водитель намерен повернуть на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств.

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Согласно пункту 10.5 ПДД, поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота справа следует двигаться ближе к правому краю проезжей части.

Итак, несмотря на то, что правая полоса предназначена для движения маршрутных транспортных средств, водитель белого автомобиля должен поворачивать направо по первой траектории.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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