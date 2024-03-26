По Земле бьет магнитная буря красной опасности: как защититься

Во вторник, 26 марта, на Земле продолжается последний геомагнитный шторм красного уровня опасности, прогнозировавшийся на первый месяц весны. В настоящее время наблюдается магнитная буря силой в 5 баллов.

Согласно данным сервиса Meteoagent, с 27 по 31 марта геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, значительных возмущений магнитосферы не следует ожидать. Тем не менее, график магнитных бурь может измениться, поскольку возмущение геомагнитного поля Земли зависит от активности Солнца.

Календарь магнитных бурь на март

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Магнитные бури: что это такое и как они влияют на человека

Магнитные бури – это временные колебания магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечной энергии.

Как магнитные бури влияют на человека:

Воздействие на самочувствие: Некоторые люди испытывают головную боль, головокружение, тошноту, слабость, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических заболеваний.

Воздействие на сердечно-сосудистую систему: Может возрастать риск инфарктов, инсультов, гипертонических кризов.

Воздействие на нервную систему: Могут усиливаться эмоциональные реакции, возникать тревожность, апатия, депрессия.

Воздействие на метеозависимых людей: Метеозависимые люди более чувствительны к магнитным бурям.

Как защититься от воздействия магнитных бурь:

Избегайте физических и эмоциональных перегрузок.

Высыпайтесь, правильно питайтесь, пейте много воды, занимайтесь спортом.

Принимайте успокаивающие препараты: валериана, пустырник, боярышник.

Обратитесь к врачу: если у вас хронические заболевания. Важно помнить, что влияние магнитных бурь на человека индивидуально. Некоторые люди не испытывают никаких изменений в самочувствии, другие могут испытывать значительный дискомфорт.

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