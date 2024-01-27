По Земле ударила красная магнитная буря: как уберечься от воздействия

Магнитные бури сегодня и завтра будут достигать опасных уровней. 27 января сила ударов достигнет 5 баллов, а 28 января геомагнитные колебания стихнут в К-индекс 4 (оранжевый уровень опасности).

По данным центра Meteoagent, после 28 января должен наступить период затишья, геомагнитных возмущений пока не прогнозируется. Хотя прогноз еще может измениться, поскольку заранее активность Солнца спрогнозировать невозможно.

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Магнитные бури сегодня и завтра

Как магнитная буря влияет на человека:

ухудшение настроения

упадок сил

головная боль

нарушение сна

депрессивное состояние

скачки артериального давления.

У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические заболевания. Метеозависимые становятся рассеянными, конфликтными, беспокойными.

Что делать, чтобы не ощущать магнитные бури

В преддверии магнитной бури не переутомляйтесь. Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничите интенсивные физические нагрузки, отдыхайте больше, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон. Соблюдайте здоровое питание: ешьте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения. Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций. Не беритесь за работу, требующую сосредоточенности и внимания. Ограничьте поездки за рулем автомобиля.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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