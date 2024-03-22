По Земле ударила сверхмощная магнитная буря: семибалльный шторм будет бить трое суток
22 марта на Земле начался семибалльный геомагнитный шторм, который растянется на трое суток. Этот период опасен для метеозависимых людей и для лиц с хроническими заболеваниями.
На сайте сервиса Meteoagent отмечается, что в субботу и воскресенье, 23 и 24 марта, сила геомагнитной бури стихнет до 4 баллов, однако уровень силы шторма все же будет опасен.
График магнитных бурь на март 2024
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Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, которые могут быть вызваны выбросами солнечной энергии. Эти колебания могут оказывать влияние на работу электросетей и спутников, а также на самочувствие людей.
Как бури влияют на людей и как защититься от магнитных штормов
Воздействие магнитных бурь на людей:
- Головная боль: Это самый распространенный симптом, который может сопровождаться головокружением, тошнотой и рвотой.
- Изменение АД: Магнитные бури могут привести к повышению или понижению давления, что может быть опасным для людей с гипертонией или гипотонией.
- Нарушения сна: Многие люди испытывают проблемы со сном во время магнитных бурь, им тяжело уснуть или они просыпаются ночью.
- Снижение работоспособности: Магнитные бури могут привести к снижению концентрации внимания, утомляемости, апатии.
- Обострение хронических заболеваний: Люди с хроническими заболеваниями, такими как артрит, астма, сердечно-сосудистые заболевания могут ощущать обострение симптомов во время магнитных бурь.
Как защититься от магнитных штормов:
- Не переутомляйтесь физически и эмоционально.
- Сон имеет большое значение для вашего самочувствия, особенно во время магнитных бурь.
- Вода помогает выводить из организма токсины, которые могут скапливаться во время магнитных бурь.
- Ешьте продукты, богатые витаминами и минералами, чтобы поддержать иммунитет.
- Уменьшите употребление кофеина и алкоголя: эти вещества могут усугублять симптомы, вызванные магнитными бурями.
- Принимайте контрастный душ: это поможет улучшить кровообращение и снизить головную боль.
- Свежий воздух и физическая активность помогут вам лучше себя чувствовать.
Важно: Если вы чувствуете сильные симптомы во время магнитных бурь, обратитесь к врачу.
Магнитные бури не опасны для жизни, но они могут негативно влиять на самочувствие людей.
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