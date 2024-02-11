Почему 'без двадцяти чотири' – неправильно: Авраменко объяснил, как говорить о времени в украинском языке

Украинский язык следует каждый день совершенствовать. Она богата и гибка, однако может создавать определенные трудности, в частности, когда речь идет о времени.

Известный украинский языковед Александр Авраменко объяснил в программе "Сніданок з 1+1", как правильно говорить о времени. Предлог "без" используют для обозначения времени в русском языке, поэтому украинцам его следует избегать.

Александр Авраменко подчеркнул, что говорить "без двадцяти чотири" – неправильно. Вместо этого лучше произносить "двадцять до четвертої" или "за двадцять четверта".

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"Вот вам лайфхак – если большая минутная стрелка в правой части циферблата, то употребляем предлоги "на" или "по", а если в левой – то "за" или "до", – рассказал украинский языковед.

Он добавил, что нужно заботиться о том, чтобы Украина говорила грамотно.

Ранее языковед объяснил, что значит "прикрыться фиговым листом" и как возникло это выражение.

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