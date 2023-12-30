Почему человек часто просыпается ночью в одно и то же время: ученые удивили ответом

Пробуждение каждую ночь в то же время может быть неприятным и препятствовать нормальному сну. Причины этого явления могут быть разными, включая внешние факторы, такие как шум или свет, проблемы со здоровьем, такие как абструктивное апноэ сна, или расстройства сна, такие как бессонница.

Шум и свет являются одними из самых распространенных причин пробуждения ночью. Шум от улицы, телевизора или мобильного телефона может разбудить человека, а свет от внешнего источника, светящего через окно, также может нарушить сон, пишет издание SleepFoundation.

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На нарушение сна могут влиять и проблемы со здоровьем, такие как абструктивное апноэ сна – это состояние, при котором дыхание останавливается на несколько секунд во время сна. Это может привести к тому, что человек проснется, ощущая удушье.

Другие проблемы со здоровьем, которые могут вызвать пробуждение ночью, включают:

боль

Заболевания сердца и сосудов

Заболевание дыхательных путей

Эндокринные расстройства

Неврологические расстройства

Старение

Расстройства сна

Специалисты советуют: если вы просыпаетесь каждую ночь, не пытайтесь немедленно уснуть. Вместо этого попробуйте расслабиться и отвлечься от мыслей, которые могут вас беспокоить. Вы можете послушать музыку, прочесть книгу или просто лежать в темной и тихой спальне.

Если вы не можете заснуть в течение 20 минут, вставьте с кровати и займитесь чем-нибудь, что не будет вас слишком стимулировать. Вы можете прочесть книгу, послушать расслабляющую музыку или поработать над чем-то легким. Когда вы почувствуете себя сонливым, вернитесь в постель и попытайтесь уснуть.

Если частые пробуждения беспокоят вас или влияют на качество жизни, поговорите со своим врачом. Он может помочь вам определить причину ваших проблем со сном и разработать план лечения.

Советы, как спать всю ночь

Люди, чей сон нарушается из-за пробуждения ночью, могут попытаться следовать советам по здоровому сну, чтобы спать лучше.

Прежде всего – избегайте кофеина и алкоголя перед сном. Увеличьте дневное освещение и уменьшите источник света ночью.

Специалисты отмечают: несмотря на то, что ночные пробуждения являются обычным явлением и, как правило, их легко исправить, они могут быть признаком большей проблемы. Если вы чувствуете, что нарушение сна влияет на качество вашей жизни, или если вы испытываете симптомы других проблем со здоровьем, вам может быть полезно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить основное заболевание.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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