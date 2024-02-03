Почему денежное дерево сбрасывает листья и как этому помочь: полезные советы

Комнатные растения и толстянка (красула) не исключение, требуют особого ухода в период между зимой и весной. Иногда в это время они теряют листья – от одного до нескольких с определенной регулярностью. Это природное явление, которое не должно вызывать беспокойство. Однако, если ноябрь становится массовым, следует немедленно принимать меры. Об этом пишет Telegraf.

Почему у денежного дерева опадают листья?

Чаще всего это связано с двумя причинами:

Недостаточный полив: Листья теряют "сочность", сохнут и отмирают.

Чрезмерный полив: Корни начинают гнить, и толстянка не может впитывать влагу. На листьях могут появиться белесые пятнышки, после чего оно опадает.

Как часто поливать денежное дерево?

Летом рекомендуется поливать толстянку редко, но обильно. Если после полива в поддоне собирается вода на сантиметр – это чрезмерно. Нужно следить, чтобы земляной ком, образующийся с развитой корневой системой денежного дерева, хорошо просыхал.

Оптимальный режим полива:

В засушливое лето – раз в неделю.

В дождливое – раз в две недели.

Зимой толстянке достаточно получать воду раз в 3-4 недели. Проверяйте землю – она должна полностью просохнуть между поливами.

Как спасти денежное дерево?

Если растение теряет листву из-за нехватки воды:

Скорректируйте график полива: Не заливайте растение, лучше увлажняйте землю меньшими дозами, но чаще.

Пересадите толстянку:

Аккуратно вытащите ее из горшка.



Осторожно сотрясите землю с корней.



Оставьте на время, пока земляной ком не просохнет.

Не применяйте силу, снимайте за раз столько земли, сколько отходит естественным путем.

После осмотра корней:

Удалите подгнившие.

Подсушите.

Поместите растение в горшок, присыпав свежей почвой.

Соблюдайте режим умеренного полива.

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Если листья опадают из-за чрезмерного полива:

Пересадите толстянку, как описано выше, тщательно удалив гнилые корни.

Используйте горшок с дренажными отверстиями.

Поливайте растение только после того, как земля полностью просохнет.

Не используйте стимуляторы роста, если вы не уверены в причине опадания листьев.

Обеспечьте толстянке достаточное освещение, но не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

Поддерживайте оптимальную температуру в помещении: 18-25°C летом и 10-15°C зимой.

Напомним, мы уже писали, как сажать и ухаживать за денежным деревом.

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