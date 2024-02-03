Почему денежное дерево сбрасывает листья и как этому помочь: полезные советы
Комнатные растения и толстянка (красула) не исключение, требуют особого ухода в период между зимой и весной. Иногда в это время они теряют листья – от одного до нескольких с определенной регулярностью. Это природное явление, которое не должно вызывать беспокойство. Однако, если ноябрь становится массовым, следует немедленно принимать меры. Об этом пишет Telegraf.
Почему у денежного дерева опадают листья?
Чаще всего это связано с двумя причинами:
- Недостаточный полив: Листья теряют "сочность", сохнут и отмирают.
- Чрезмерный полив: Корни начинают гнить, и толстянка не может впитывать влагу. На листьях могут появиться белесые пятнышки, после чего оно опадает.
Как часто поливать денежное дерево?
Летом рекомендуется поливать толстянку редко, но обильно. Если после полива в поддоне собирается вода на сантиметр – это чрезмерно. Нужно следить, чтобы земляной ком, образующийся с развитой корневой системой денежного дерева, хорошо просыхал.
Оптимальный режим полива:
- В засушливое лето – раз в неделю.
- В дождливое – раз в две недели.
Зимой толстянке достаточно получать воду раз в 3-4 недели. Проверяйте землю – она должна полностью просохнуть между поливами.
Как спасти денежное дерево?
Если растение теряет листву из-за нехватки воды:
- Скорректируйте график полива: Не заливайте растение, лучше увлажняйте землю меньшими дозами, но чаще.
- Пересадите толстянку:
- Аккуратно вытащите ее из горшка.
- Осторожно сотрясите землю с корней.
- Оставьте на время, пока земляной ком не просохнет.
Не применяйте силу, снимайте за раз столько земли, сколько отходит естественным путем.
После осмотра корней:
- Удалите подгнившие.
- Подсушите.
- Поместите растение в горшок, присыпав свежей почвой.
- Соблюдайте режим умеренного полива.
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Если листья опадают из-за чрезмерного полива:
- Пересадите толстянку, как описано выше, тщательно удалив гнилые корни.
- Используйте горшок с дренажными отверстиями.
- Поливайте растение только после того, как земля полностью просохнет.
- Не используйте стимуляторы роста, если вы не уверены в причине опадания листьев.
- Обеспечьте толстянке достаточное освещение, но не допускайте попадания прямых солнечных лучей.
- Поддерживайте оптимальную температуру в помещении: 18-25°C летом и 10-15°C зимой.
Напомним, мы уже писали, как сажать и ухаживать за денежным деревом.
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