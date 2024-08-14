Почему денежное дерево теряет листву: как решить проблему
Толстянка, или денежное дерево, – популярное комнатное растение, которое ценится за свою неприхотливость. Однако даже это растение может заболеть и потерять свой привлекательный вид. Самая частая проблема, с которой сталкиваются владельцы денежных деревьев – это опадания листьев. Давайте разберемся, почему так происходит и как спасти свое растение. Об этом пишет Новости. Live.
Почему денежное дерево сбрасывает листву?
Существует несколько основных причин, по которым толстянка может терять листья:
- Неправильный полив: Слишком частое или, наоборот, недостаточное полив приводит к загниванию корней или пересыханию почвы.
- Некачественная почва: Слишком плотная или тяжелая почва не позволяет корням дышать и получать необходимые питательные вещества.
- Недостаточное освещение: Нехватка света приводит к вытягиванию стеблей и опаданию листьев.
- Прямые солнечные лучи: Продолжительное пребывание под прямыми солнечными лучами может вызвать ожоги листьев.
- Низкая влажность воздуха: Сухой воздух в помещении оказывает негативное влияние на состояние растения.
- Вредители: Вредные насекомые могут повреждать листья и корни толстянки.
- Стресс: Пересадка, изменение местоположения, сквозняки могут вызвать стресс у растения и привести к опадению листьев.
Как спасти денежное дерево?
- Правильный полив: Поливайте толстянку умеренно, когда верхний слой почвы подсохнет. Зимой полив сокращают.
- Качественная почва: Используйте специальную почву для суккулентов или самостоятельно приготовьте смесь из дерновой земли, песка и листовой земли.
- Оптимальное освещение: Разместите денежное дерево в светлом месте, но защищайте от прямых солнечных лучей.
- В период активного роста (весна-лето) подкармливайте толстянку специальными удобрениями для суккулентов.
- Пересадка: Пересаживайте растение только по мере необходимости, когда горшок станет малым.
- Защита от вредителей Регулярно осматривайте растение на наличие вредителей и при необходимости обработайте его инсектицидами.
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Профилактика болезней денежного дерева:
- Обеспечьте растению правильный уход.
- Регулярно осматривайте растение на наличие вредителей и болезней.
- Проводите профилактические обработки от вредителей.
- Не переставляйте растение с места на место без необходимости.
Напомним, мы уже писали, как сажать и ухаживать за денежным деревом.
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