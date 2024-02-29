Почему дети ненавидят мать? Что делать?

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"Мама, уходи, ты плохая, не хочу с тобой быть! Ааааа! Ты самая плохая мама на свете! Ненавижу тебя! Лучше бы тебя не было!" - Чем дольше мы находимся с детьми, чем больше близость, тем скорее мы услышим от ребенка что-то похожее. Обесценивание родителей (в большей степени, мамы) - одно из сложнейших и болезненных для нас проявлений взросления ребенка.

Если оно ещё и "попадает" на наш страх быть плохой мамой (папой), на нашу жертвенность, усталость и вообще на нашу общую уверенность в своей плохости - может быть очень больно и сложно.

1. Не знаю, хорошая это или плохая новость - нам важно смириться, что обесценивание неизбежно. И оно, в принципе, не имеет отношения к тому, какие мы, и вообще не связано с нами. Без этого этапа невозможно взросление.

2. Детям важно столкнуться с нашим несовершенством и не идеальностью - чтоб, как минимум, допустить несовершенство мира. Мы же, правда, можем выдержать нагрузку своей неидеальностью?

3. В свою очередь, дети могут доверить свое несовершенство, рассказать о том, что сложно, проявить свой бунт - только с теми родителями, с которыми им безопасно.

4. То, что выглядит, как обесценивание - может быть направлено совершенно не против нас - это может быть способом ребёнка отреагировать - сбросить напряжение. В нас. Например, малыш убегает, мы его останавливаем - он не понимает, что мы действуем из заботы. Мы - в его восприятии - препятствие. И у него в запасе нет другого способа проявить свою реакцию, свою фрустрацию - он нас бьет, кусает, на нас кричит. (Мы понимаем, почему он так поступает, делаем-вдох-выдох - останавливаем его руку, озвучиваем, что: и мы злимся, когда не получается сделать по-своему. Выдерживаем его вспышку. Не принимаем ее на свой счёт)

5. Ребенок может переживать очень большую интенсивность эмоций, до 4-5 лет он практически не умеет их осознавать, не умеет их выдерживать, он, например, одновременно злится на мир, конкретно на того, кто выиграл у него в игре, на себя, на игру, но не понимает причинно-следственных связей - (что мама, например, не виновата, что лекарство горькое, мультфильм закончился), а выражает это по отношению к тому... кто - или попадётся под руку (извините :-), или "в того", кому доверяет. Кто может все это в себя вместить. На самом деле - Ребенок может проявить свои истинные чувства, когда ощущает близость с нами. Когда ощущает, что мы рядом с ним - Взрослые. И может проявить по отношению к тому, в ком уверен, что его "за плохость" - не бросят. Вполне возможно, что он бьет и обзывает нас "злостью на себя". (А мы ведь правда, огрррррроооомные, как океан и как огромная гора - и можем в себе это растворить. (Своим детям я говорила - "мне то, что сейчас происходит, очень неприятно, но в своей любви, терпении, заботе я могу растворить любую твою злость и все твои слова и действия..." и мы постепенно учим ребёнка называть то, что он чувствует, учим его тому, как можно возвращать себе устойчивость (и себя заодно учим).

6. Иногда Ребенок говорит "я тебя ненавижу", "уходи" - в сильнейшем аффекте. Он это говорит, и сам этого пугается. Через секунду он, уже, сбросив напряжение, совершенно испуганный, заглядывает к нам в глаза и спрашивает, любим ли мы его. Когда мои дети позволяли себе это "святотатство", я им говорила: "мне очень неприятно это слышать. Ненависть - очень-очень сильное чувство. Мне кажется, что ты сейчас сильно злишься. Но не ненавидишь меня. Я знаю, что за твоей злостью есть любовь. А я - даже если я самая плохая мама на свете - никуда не уйду и тебя не отпущу. Будешь мучиться со мной".

7. Обесценивание - один из признаков кризиса 3 лет, подросткового кризиса, (да и кризиса среднего возраста). Ребенок должен сбросить нас с Олимпа, чтобы вырасти самому в свою меру, "в свой размер". Ребенок во время кризиса обесценивает то, что было ему МАКСИМАЛЬНО дорого, то, что составляет его базовую ценность. Это - один из закономерных этапов сепарации. Это, правда, болезненно. И я помню, как каждый раз собирала себя по кусочкам после слов и взглядов взрослеющего сына. Но ценность этого этапа очень велика - на тот пьедестал, на котором стояли мы - станет сам Ребенок. (После прохождения этого этапа - мы учимся видеть наших родителей реальными. Видеть их сильные и слабые стороны одновременно - и продолжаем их любить, принимая. Если этот этап "не прожит", мы то идеализируем, то обесцениваем всех, кто попадает для нас в роль "родительской фигуры" - от преподавателя до президента)

8. Эдипальная фаза. (Почитайте про Комплекс Электры) Время, когда родитель своего пола становится (неосознанным) конкурентом в борьбе за родителя противоположного пола. Например, девочка начинает проявлять необычайную нежность к папе, говорить ему, что за него выйдет замуж. И пытается стать лучшей женой для него, чем ее мама. Это трогательное время, когда в девочке "вырастает" будущая чувственность, контакт со своей "женственностью". И задача девочки - получить от папы заботу и внимание, но...проиграть маме в борьбе за папу :-) этот "проигрыш" - станет будущим "выигрышем" в ее будущих отношениях со своим взрослым партнёром. Девочка в это время может обесценивать маму, может проявлять ревность. (Ей важно услышать от мамы или от папы (лучше - от папы) - Ты - моя любимая дочка, а это - моя жена. Когда ты вырастешь - ты обязательно встретишь того, кого полюбишь, и мы с мамой будем очень этому рады". "Ты принцесса - а мама - моя Королева")

9. Отдельная тема обесценивания, проживаемая чаще с подростками - Если мы жертвуем собой - мы неосознанно ожидаем благодарности за "свой вклад", становимся навязчивыми и гипер-чувствительными к обратной связи. Сложно быть благодарным за то, о чем не просил и не успел осознать ценности. В треугольнике Карпмана - роли постоянно перемещаются - спасатель - жертва - преследователь. Важно - учиться не жертвовать собой. Жертва - часто ощущает обесценивание.

10. Ребенок в любом возрасте сопротивляется авторитарности. Он бунтует в той форме, в которой может себе позволить "революцию". (У меня были большие материалы в сети о разнице авторитетности и авторитарности)

11. Неочевидное - Ребенок озвучивает те непроявленные критические слова и озвучивает то, чем мы наполнены внутри. (Он обесценивает нас голосами наших "внутренних обесценивателей")

12. Важно помнить о разнице: а. когда ребёнок во время истерики кричит - "оставь меня в покое, уйди" - но мы видим, что у него истерика, и он не может с ней справиться - чаще всего, нам важно остаться рядом. Если не даёт себя обнять, просто сидеть рядом, просто оставаться в контакте. Когда истерика прекратится, он может сам нас обнять. А может сказать - все, я успокоился. Можешь идти :-) б. Когда ребёнок, действительно, ведет себя совершенно не корректно - и нам важно сказать - я так не позволяю с собой себя вести. Хамство мы пресекаем точно В. Мы же помним, что детям важно иногда побыть самим, в одиночестве, и они иногда грубят, чтобы их оставили в покое. Важно договариваться всем об условных корректных сигналах.

МАМА и ПАПА- удивительнейший сплав из драгоценных свойств и качеств - обладающий внутренней ценностью, который не поддается никакой из оценок и не может обесцениться. :-)

На некоторых родительских курсах у меня есть такая шутка. В лежащие рядом телефоны ( многие записывают семинары на диктофоны) я говорю: вы - чудесные родители! ещё раз - вы - чудесные родители. Самые лучшие для своих детей. Прослушивать по 3 раза в день :-)

И всем скажу - мы - живые, несовершенные, самые лучшие Мамы и Папы для своих детей.

Добрых взрослений