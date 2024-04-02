Почему 'доброго ранку' правильно, а 'доброго дня' - нет: рассказал профессор Пономарев

Приветствие – это непременная часть нашей жизни. Мы здороваемся с друзьями, знакомыми, коллегами и даже с незнакомцами каждый день.

В Украине существует много способов поздороваться, и выбор зависит от ситуации, времени суток и уровня официальности. Профессор Александр Пономарев в блоге на BBC Украина рассказал, как правильно здороваться.

Читайте также: Вместо обычного "привет": как хорошо здороваться по-украински

"Есть официальные формулы: "доброго ранку!", "добрий день!", "добрий вечір!". Меньше официальные - "добридень!" и "добривечір!") Наш язык принадлежит к тем, которые в формулах поздравления имеют слова и утро, и день, и вечер. Так же у белорусов, чехов, немцев, россиян", — заметил он.

По его словам, в некоторых языках отсутствует "утреннее приветствие", например, в Польше и Греции с утра до вечера говорят "добрый день", а вечером "добрый вечер".

Вот несколько советов профессора Пономарива, как правильно здороваться в Украине:

Утром:

Доброго ранку! (Это самое распространенное приветствие утром.)

Днем:

Добрий вечір! (Это самое распространенное поздравление в течение дня.)

Як ся маєте? (Это более официальное приветствие, которое можно использовать, чтобы спросить о самочувствии человека.)

Вечером:

Добрий вечір! (Это самое распространенное поздравление вечером.) Спокойной ночи! (Это приветствие используется, когда вы прощаетесь с кем-то перед сном.)

Другие приветствия:

Привіт! (Это неформальное приветствие, которое можно использовать с друзьями и знакомыми)

Слава Украине! (Это патриотическое приветствие, которое стало популярным после Революции Достоинства.) Героям слава! – ответ на поздравление "Слава Украине!".

Не рекомендуется использовать следующие приветствия:

Доброго дня! (Это калька по русскому языку, который не является правильным украинским.)

Здоровенькі були! (Это устаревшее поздравление, редко используемое в современном украинском языке.)

В ряде областей существует приветствие "Слава Ису!". В ответ надо сказать "Слава во веки Богу!".

Напомним, существуют три удельных формы приветствия, которые часто употребляют с ошибками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!