Углеводы не следует демонизировать, ведь они являются важной частью здорового питания, снабжая организм энергией и ценными питательными веществами. Даже при наличии высокого давления не следует полностью отказываться от углеводов.

Диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), которая в течение многих лет подтвердила свою эффективность в предотвращении и лечении гипертонии, не предусматривает их исключение. Напротив, она рекомендует употреблять много продуктов, богатых "хорошими" углеводами, такими как фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые.

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Секрет заключается в выборе углеводов с высоким содержанием клетчатки.

Например, вместо обычных макарон лучше выбирать цельнозерновые, а вместо белого хлеба - 100% цельнозерновой.

Как углеводы помогают при высоком давлении:

Снижающее давление: Исследование 2021 года, опубликованное в Hypertension, показало, что потребление большего количества качественных углеводов (бобовых, цельнозерновых, фруктов) способствует снижению артериального давления.

Исследование 2021 года, опубликованное в Hypertension, показало, что потребление большего количества качественных углеводов (бобовых, цельнозерновых, фруктов) способствует снижению артериального давления. Поддерживают здоровье кишечника: Клетчатка, содержащаяся в углеводах, питает полезные бактерии в кишечнике, которые, в свою очередь, производят соединения, снижающие давление.

Клетчатка, содержащаяся в углеводах, питает полезные бактерии в кишечнике, которые, в свою очередь, производят соединения, снижающие давление. Является источником растительного белка: Замена животного белка на растительный (по крайней мере, несколько раз в неделю) может помочь снизить риск гипертонии. Киноа, например, содержит 4 г белка на ½ стакана.

Замена животного белка на растительный (по крайней мере, несколько раз в неделю) может помочь снизить риск гипертонии. Киноа, например, содержит 4 г белка на ½ стакана. Содержащие магний: Этот минерал важен для контроля артериального давления. Исследование 2019 показало, что его более высокое потребление способствует лучшему контролю давления. Кино обеспечивает 14% суточной нормы магния в ½ стакана.

Киноа – лучший выбор углеводов при высоком давлении:

Богатая клетчаткой: Она содержит вдвое больше клетчатки, чем коричневый рис.

Она содержит вдвое больше клетчатки, чем коричневый рис. Содержит много белка: Это ценный источник растительного белка.

Это ценный источник растительного белка. Является источником магния: помогает контролировать давление.

Не бойтесь углеводов, если у вас высокое давление!

Просто выбирайте "правильные" - богатые клетчаткой и другими полезными веществами. Киноа – отличный выбор, который поможет вам сохранить здоровье и вкусно питаться.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

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