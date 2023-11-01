Почему их не стоит выбрасывать: 3 нестандартных способа использования пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки часто выбрасываются без мысли об их возможностях вторично использовать в быту. Однако эти обычные предметы могут оказаться весьма полезными в различных ситуациях.

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Опытные хозяйки знают несколько лайфхаков, которые сделают из пластиковых бутылок полезный инвентарь. Об этом пишет издание Знай.ua.

Пластиковая бутылка как основа для аварийного светильника

В отсутствие электроэнергии пластиковая бутылка может стать основой для аварийного светильника. Для создания этого устройства вам понадобится только пустая бутылка и светодиодный фонарик с мобильного телефона. После установки фонарика внутрь бутылки и заполнения ее водой свет будет рассеиваться через водяной слой и освещать окружающее пространство. Это очень полезно при отключении тока.

Пластиковая бутылка как держатель для туалетной бумаги

Пластиковая бутылка может стать незаменимым держателем для рулона туалетной бумаги. Для этого вам нужно отрезать верхнюю часть бутылки и сделать два отверстия, расположенные напротив друг друга, с помощью толстой иглы. Затем вставьте рулон туалетной бумаги внутрь бутылки и прокиньте концы рулона через отверстия. Зафиксируйте рулон на шпажке для барбекю, которую вставите во втулку рулона. Теперь у вас есть удобный держатель для туалетной бумаги.

Пластиковая бутылка как импровизированная лейка

Иногда возникает необходимость срочно переливать жидкость в емкость с узким горлом и отсутствие воронки может стать проблемой. В таком случае пластиковая бутылка может прийти на помощь. Просто отрежьте верхнюю часть бутылки, открутите крышку и используйте ее как импровизированную воронку. Этот способ поможет перелить жидкость без разливки и ненужной грязи.

Напомним, что в Японии люди нашли разные способы, как избавиться от неприятного запаха пота. На самом же деле они пользуются несколькими "свежими" лайфхаками.

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