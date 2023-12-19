Почему корни орхидеи вылезают из горшка и как этого избежать?

Если вы заметили, что корни вашей орхидеи вылезают из горшка, это может быть признаком того, что растению не хватает влаги или питательных веществ.

В природе орхидеи растут на деревьях, где они получают влагу из воздуха. Когда в домашних условиях корни орхидеи вылезают из горшка, это может быть признаком того, что растению не хватает влаги.

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Чтобы устранить эту проблему, необходимо просмотреть режим полива орхидеи. Поливайте растение, когда верхний слой почвы высохнет на несколько сантиметров.

Если орхидея растет в одном горшке в течение нескольких лет, почва может истощиться. В этом случае растению может потребоваться подкормка.

Используйте специальное удобрение для орхидей, следуя инструкциям на упаковке.

Если горшок для орхидеи слишком маленький, корни могут вылезать наружу, чтобы найти больше места. Если вы заметили, что корни орхидеи растут из горшка, пересадите растение в больший горшок.

Если вы заметили, что корни вашей орхидеи вылезают из горшка, сделайте следующее:

Просмотрите режим полива орхидеи. Поливайте растение, когда верхний слой почвы высохнет на несколько сантиметров.

Подпитайте орхидею специальным удобрением для орхидей.

Если горшок для орхидеи слишком мал, пересадите растение в больший горшок.

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