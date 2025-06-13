Почему котов категорически нельзя хватать за холку и чем это может угрожать: ответ ветеринара

Наши любимцы – это больше, чем просто домашние животные. Они — часть нашей семьи, о которой мы беспокоимся со всей любовью: покупаем качественный корм, обустраиваем удобное место для сна, играем, прививаемся.

Но иногда даже с самыми лучшими намерениями мы можем применять к ним вредные методы. Один из таких — подъем кота за холку. Об этом рассказало издание Martha Stewart.

Почему не стоит хватать кота за холку

На первый взгляд кажется, что это естественно – ведь именно так мамы-кошки переносят своих малышей. Однако ветеринары предостерегают: людям не следует повторять это поведение. Это может нанести коту больше вреда, чем пользы.

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Что такое холка и почему его трогать опасно

Загривок – это мягкая кожа в участке затылка. У новорожденных котят прикосновение к этой зоне активирует естественный рефлекс расслабления – именно поэтому мама-кошка может безопасно переносить их. Но уже после 6–8 недель этот рефлекс исчезает, и для взрослых кошек такое действие неестественно, вызывает дискомфорт, а иногда — стрессовую реакцию.

Вот почему не следует поднимать кота за холку:

Сильный стресс и тревога. Вы лишаете животное контроля над ситуацией. Это может испугать ее настолько, что она начнет царапаться, убегать или скрываться.

Вы лишаете животное контроля над ситуацией. Это может испугать ее настолько, что она начнет царапаться, убегать или скрываться. Риск злости. Прикосновение к холке может быть болезненным или неудобным. В ответ кот может защищаться — даже если раньше был кротким.

Прикосновение к холке может быть болезненным или неудобным. В ответ кот может защищаться — даже если раньше был кротким. Утрата доверия. Если кот начнет ассоциировать вас с болью или страхом, это может разрушить вашу эмоциональную связь. Животное перестанет доверять и будет избегать контакта.

Как правильно обращаться с котом

Когда нужно успокоить или перенести животное, лучше воспользоваться полотенцем: оберните кота как "бурито", поддерживая его лапы. Говорите спокойно, не совершайте резких движений. Такой подход поможет снизить уровень стресса и обеспечить животному чувство безопасности.

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