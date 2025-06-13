Почему котов категорически нельзя хватать за холку и чем это может угрожать: ответ ветеринара
Наши любимцы – это больше, чем просто домашние животные. Они — часть нашей семьи, о которой мы беспокоимся со всей любовью: покупаем качественный корм, обустраиваем удобное место для сна, играем, прививаемся.
Но иногда даже с самыми лучшими намерениями мы можем применять к ним вредные методы. Один из таких — подъем кота за холку. Об этом рассказало издание Martha Stewart.
Почему не стоит хватать кота за холку
На первый взгляд кажется, что это естественно – ведь именно так мамы-кошки переносят своих малышей. Однако ветеринары предостерегают: людям не следует повторять это поведение. Это может нанести коту больше вреда, чем пользы.
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Что такое холка и почему его трогать опасно
Загривок – это мягкая кожа в участке затылка. У новорожденных котят прикосновение к этой зоне активирует естественный рефлекс расслабления – именно поэтому мама-кошка может безопасно переносить их. Но уже после 6–8 недель этот рефлекс исчезает, и для взрослых кошек такое действие неестественно, вызывает дискомфорт, а иногда — стрессовую реакцию.
Вот почему не следует поднимать кота за холку:
- Сильный стресс и тревога. Вы лишаете животное контроля над ситуацией. Это может испугать ее настолько, что она начнет царапаться, убегать или скрываться.
- Риск злости. Прикосновение к холке может быть болезненным или неудобным. В ответ кот может защищаться — даже если раньше был кротким.
- Утрата доверия. Если кот начнет ассоциировать вас с болью или страхом, это может разрушить вашу эмоциональную связь. Животное перестанет доверять и будет избегать контакта.
Как правильно обращаться с котом
Когда нужно успокоить или перенести животное, лучше воспользоваться полотенцем: оберните кота как "бурито", поддерживая его лапы. Говорите спокойно, не совершайте резких движений. Такой подход поможет снизить уровень стресса и обеспечить животному чувство безопасности.
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