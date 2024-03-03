Почему коты могут укусить своего хозяина и что это значит
Почему коты и кошки кусают своих хозяев
Все мы знаем, какие милые и пушистые котики. Их так приятно гладить, обнимать и давить! Но иногда эти милые создания могут внезапно укусить. Почему они это делают?
Помните, что любая кошка – это личность. То, что работает для одной, может не работать для другой. Поэтому важно найти подход к вашему пушистому другу, пишет РадиоТрек.
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Причин может быть несколько:
- Недостаточная социализация. Если котёнок не общался с людьми в раннем возрасте, он может просто не знать, как правильно себя вести.
- Страх или боль. Кошка может укусить, если ей больно или она чего-то боится.
- Агрессия. Иногда кошки кусаются, когда им не нравится то, что вы делаете. К примеру, если вы гладите ее слишком долго или пытаетесь взять на руки.
- Стресс. Гормональные сбои, изменение среды, переезд – все это может стать причиной стресса, а значит, и агрессии.
Что же делать, если кошка вас укусила?
- Не кричите и не наказывайте животное. Это только усугубит ситуацию.
- Обработайте рану антисептиком.
- Обратитесь к ветеринару, если рана глубокая или если кошка укусила вас за руку.
Как отучить кота кусаться?
- Социализируйте котенка с раннего возраста.
- Не разрешайте ей кусаться во время игры.
- Научите ее давать вам знать, когда ей что-то не нравится.
- Обратитесь к зоопсихологу, если вы не можете справиться с проблемой самостоятельно.
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