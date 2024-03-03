Почему коты могут укусить своего хозяина и что это значит

Почему коты и кошки кусают своих хозяев

Все мы знаем, какие милые и пушистые котики. Их так приятно гладить, обнимать и давить! Но иногда эти милые создания могут внезапно укусить. Почему они это делают?

Помните, что любая кошка – это личность. То, что работает для одной, может не работать для другой. Поэтому важно найти подход к вашему пушистому другу, пишет РадиоТрек.

Читайте также: Хочу быть полезными: эксперты сказали, почему кошки любят клавиатуры

Причин может быть несколько:

Недостаточная социализация. Если котёнок не общался с людьми в раннем возрасте, он может просто не знать, как правильно себя вести.

Страх или боль. Кошка может укусить, если ей больно или она чего-то боится.

Кошка может укусить, если ей больно или она чего-то боится. Агрессия. Иногда кошки кусаются, когда им не нравится то, что вы делаете. К примеру, если вы гладите ее слишком долго или пытаетесь взять на руки.

Иногда кошки кусаются, когда им не нравится то, что вы делаете. К примеру, если вы гладите ее слишком долго или пытаетесь взять на руки. Стресс. Гормональные сбои, изменение среды, переезд – все это может стать причиной стресса, а значит, и агрессии.

Что же делать, если кошка вас укусила?

Не кричите и не наказывайте животное. Это только усугубит ситуацию.

Обработайте рану антисептиком.

Обратитесь к ветеринару, если рана глубокая или если кошка укусила вас за руку.

Как отучить кота кусаться?

Социализируйте котенка с раннего возраста.

Не разрешайте ей кусаться во время игры.

Научите ее давать вам знать, когда ей что-то не нравится.

Обратитесь к зоопсихологу, если вы не можете справиться с проблемой самостоятельно.

Предлагаем узнать, почему кошки играют с мышами перед тем, как их убить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!