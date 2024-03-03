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Почему коты могут укусить своего хозяина и что это значит

Игорь Романько

Почему коты и кошки кусают своих хозяев

Все мы знаем, какие милые и пушистые котики. Их так приятно гладить, обнимать и давить! Но иногда эти милые создания могут внезапно укусить. Почему они это делают?

Помните, что любая кошка – это личность. То, что работает для одной, может не работать для другой. Поэтому важно найти подход к вашему пушистому другу, пишет РадиоТрек.

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Причин может быть несколько:

  • Недостаточная социализация. Если котёнок не общался с людьми в раннем возрасте, он может просто не знать, как правильно себя вести.
  • Страх или боль. Кошка может укусить, если ей больно или она чего-то боится.
  • Агрессия. Иногда кошки кусаются, когда им не нравится то, что вы делаете. К примеру, если вы гладите ее слишком долго или пытаетесь взять на руки.
  • Стресс. Гормональные сбои, изменение среды, переезд – все это может стать причиной стресса, а значит, и агрессии.

Что же делать, если кошка вас укусила?

  • Не кричите и не наказывайте животное. Это только усугубит ситуацию.
  • Обработайте рану антисептиком.
  • Обратитесь к ветеринару, если рана глубокая или если кошка укусила вас за руку.

Как отучить кота кусаться?

  • Социализируйте котенка с раннего возраста.
  • Не разрешайте ей кусаться во время игры.
  • Научите ее давать вам знать, когда ей что-то не нравится.
  • Обратитесь к зоопсихологу, если вы не можете справиться с проблемой самостоятельно.

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