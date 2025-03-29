Почему коты мурлыкают: ученые поразили неожиданным ответом

Ничто так не дарит спокойствие и расслабление, как мурлыканье кота, свернувшегося клубочком рядом с хозяином. Однако многих интересует, что кроется за этим звуком и как именно коты научились мурлыкать.

Об этом рассказывает кинолог, консультант по поведению и бывший ветеринарный ассистент Адриен Фарричелли для Parade Pets. В течение многих лет ученые пытались понять природу кошачьего мурлыкания. Скорее всего, звук возникает в гортани кота, где расположены его голосовые связки.

"Когда кот мурлычет, специальные подушечки в мышцах голосовых связок сокращаются и расслабляются, создавая вибрирующий звук во время каждого вдоха и выдоха. Воздух при этом проходит через голосовую щель", - объясняет кинолог.

Инстинкт или приобретенный навык?

Муркотание - это естественное поведение, характерное для кошек, поэтому они не нуждаются в обучении, чтобы издавать этот звук. Одно из исследований указывает на то, что мурлыканье может возникать пассивно, без сокращения мышц гортани, с помощью нейронного осциллятора, функционирующего независимо.

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Почему коты мурлыкают?

Новорожденные котята находятся в беспомощном состоянии: глаза и уши закрыты, моторика развита слабо, а регулировать температуру тела они еще не могут. Поэтому они полностью зависят от матери. Фарричелли отмечает, что мурлыканье зародилось как механизм выживания. Оно помогает котятам общаться с матерью, а также служит своеобразным "радиомаяком", помогающим поддерживать контакт между матерью и потомством.

Что означает мурлыканье?

Чаще кот мурлычет, когда чувствует себя комфортно и расслабленно, например, во время ласки или просто лежа рядом с хозяином. Хотя коты считаются независимыми животными, исследование 2019 показало, что они могут демонстрировать "стили привязанности" к своим опекунам, подобные тем, что наблюдаются у детей и собак.

Интересно, что мурлыканье может также являться способом выпросить пищу. Исследование 2009 года свидетельствует, что коты могут использовать мурлыканье с частотой, похожей на детский плач, подсознательно привлекающий внимание человека и стимулирующее заботливое поведение.

Всегда ли мурлыкание означает радость?

Не стоит думать, что мурлыканье всегда свидетельствует о счастье. Иногда коты мурлыкают, когда испытывают стресс, боль или даже находятся на грани жизни и смерти.

"Мурчание кота - это не просто звук, а сочетание истории, биологии, стратегий выживания и загадочности. Оно помогает котятам выживать, снижает стресс, способствует заживлению травм и даже влияет на людей, побуждая их заботиться о любимце", - подытожил эксперт.

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