Почему коты так любят спать в забавных местах и когда это должно вызвать тревогу

Многие владельцы кошек наблюдают, как их воспитанники демонстративно обходят дорогие мягкие лежанки, выбирая вместо этого умывальники, картонные емкости, книжные полки или даже домашнюю обувь. Такое поведение, которое кажется странным, на самом деле имеет глубокие корни в естественных инстинктах и физиологических кошачьих потребностях.

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Об этом рассказала эксперт по кошачьему поведению Аманда Кэмпион объяснила в TikTok. Согласно объяснениям специалиста, при выборе спального места коты руководствуются следующими критериями:

Стремление к высоте — нахождение на повышении обеспечивает котам чувство защищенности и позволяет контролировать окружающее пространство. Как природные хищники они инстинктивно стремятся иметь хороший обзор территории для своевременного выявления возможных опасностей.

Поиск тепла — коты являются теплолюбивыми созданиями, поэтому предпочитают места, которые эффективно сохраняют тепло тела или позволяют комфортно свернуться в клубочек в уютном пространстве.

Потребность в защищенности - тесные просторы типа коробок, раковин или тоннелей создают идеальные "укрытия", где коты чувствуют себя в безопасности. В таких местах они могут контролировать подходы и оставаться незаметными для воображаемых "врагов".

Ориентация на знакомые ароматы – предметы с вашим запахом, в частности обувь, часто становятся любимыми спальными местами. Родной аромат действует успокаивающе и создает у кота чувство уюта и защищенности.

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