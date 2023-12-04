Почему коты зеют, когда им трут носы: объяснение экспертов

Эксперты, занимающиеся изучением поведения кошек заметили интересную закономерность – если коснуться носа кота, он захочет зевнуть. Оказывается, что потирание кошачьего носа стимулирует нерв, регулирующий эмоции.

Специалисты по Askmycats объяснили, что стимуляция вызывает расслабление и комфорт, что приводит к зевкам, которые в свою очередь помогают повысить уровень кислорода в крови и мозге, способствуя расслаблению.

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Исследования показывают, что когда кошачий нос потереть, это вызывает стимуляцию нерва, играющего решающую роль в регуляции эмоций. Этот нерв, расположенный в носовой полости, отвечает за передачу сенсорной информации в мозг. И такая стимуляция может вызвать у кошек чувство расслабления и комфорта, что приведет к следующему зеванию.

"Когда коту потирают нос, он активирует этот нерв, запуская каскад сигналов в центр эмоциональной регуляции в мозге. В результате у кошки может возникнуть ощущение покоя и удовольствия, которое часто сопровождается зевотой. Эта физиологическая реакция дает котам возможность собирать больше информации об окружающей среде и помогает исследовать окружающий мир", – говорят специалисты.

Отмечается, что зевота у кошек имеет двойную цель. Помимо связи с эмоциональной регуляцией, зевота также помогает повысить уровень кислорода в крови и мозге.

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Делая глубокий вдох во время зевок, коты могут пополнить запасы кислорода и удалить избыток углекислого газа. Такой приток кислорода успокаивающе действует на их нервную систему, способствуя состоянию релаксации.

Таким образом, зевота после растирания носа может быть для кошек способом улучшить общее самочувствие и создать успокаивающую атмосферу.

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