Почему лабрадоры всегда голодны и быстро толстеют: ответ ученых

Ученые выяснили, почему лабрадоры всегда хотят есть и быстро толстеют.

Владельцы лабрадоров знают, как сложно устоять перед их умоляющими глазами, когда они просят еду. Эта порода известна своим аппетитом, и исследователи наконец-то выяснили, почему.

Оказывается, лабрадоры склонны к полноте из-за генетической мутации.Важно помнить, что генетика – это не приговор, пишет life.pravda.com. Благодаря заботе и вниманию владельцев лабрадоры с этой мутацией могут жить долгой и здоровой жизнью.

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Эта мутация влияет на два аспекта:

Собаки с мутацией испытывают более сильный голод между кормлениями.

испытывают более сильный голод между кормлениями. Снижение метаболизма: Эти собаки сжигают меньше калорий в состоянии покоя.

Ученые из Кембриджского университета исследовали эту мутацию, названную POMC. Их исследования показали, что:

25% лабрадоров имеют эту мутацию.

имеют эту мутацию. Собаки с мутацией: Более сосредоточены на еде. Сжигают на 25% меньше калорий. Обладают склонностью к ожирению.



Это не значит, что все лабрадоры с этой мутацией будут толстыми. Благодаря правильному питанию и физическим упражнениям им можно поддерживать здоровый вес.

Однако владельцам лабрадоров важно знать об этой генетической особенности. Им рекомендуется:

Контролировать размер порций.

Обеспечивать собакам достаточно физических нагрузок.

Следить за весом собаки.

Исследование также показало, что мутация POMC может привести к снижению АД у лабрадоров.

Вот несколько дополнительных советов для владельцев лабрадоров:

Кормите собаку качественным кормом.

Разбейте дневную норму корма на несколько маленьких порций.

Не дайте собаке есть со стола.

Предложите собаке альтернативные способы получить еду, например игрушки-головоломки.

Регулярно водите собаку на прогулки и играйте с ней.

Следуя этим советам, вы сможете помочь вашему лабрадору оставаться здоровым и счастливым.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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