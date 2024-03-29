Почему лук заставляет нас плакать: что говорит наука

На первый взгляд, лук кажется безвредным овощем. Однако, когда мы ее режем, появляются слезы, жжение в глазах и насморке. Это не просто эмоциональная реакция, а результат химической атаки, используемой луком для защиты.

В 2010 году химик Эрик Блок пояснил, что лук использует химические вещества, чтобы защититься от животных, которые могут его съесть. Когда мы режем лук, повреждаются его клетки, запускающие каскад химических реакций.

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Как лук заставляет нас плакать:

Аминокислота: Из поврежденных клеток высвобождается аминокислота S-1-пропенил-L-цистеинсульфоксид.

Реакция с водой: Эта аминокислота вступает в реакцию с водой и ферментами, образуя 1-пропенилсульфеновую кислоту.

Пропанетиальный S-оксид: 1-пропенилсульфеновая кислота разлагается на газ пропанетиальный S-оксид.

Серная кислота Пропанетиальный S-оксид вступает в реакцию с водой, образуя серную кислоту. Серная кислота раздражает роговицу, что вызывает рефлекторные слезы.

Как нарезать лук без слез

Профессор Блок, признанный химик, раскрывает секрет растворимости химического вещества, отвечающего за наши слезы. Эта молекула очень быстро переходит в газовую фазу, легко растворяется в воде и известна своей способностью вызывать слезы. Итак, если вы хотите избежать этого эффекта, Блок рекомендует несколько простых советов.

Во-первых, охладите лук перед нарезанием, это поможет уменьшить его "летучесть". Кроме того, использование кухонной вытяжки для удаления паров или нарезки лука под водой также может быть эффективным методом.

Хотя существуют более изобретательные методы, такие как нарезка лука под водой или с зажатой между спичкой, они, к сожалению, почти не работают.

Репчатый лук является популярным ингредиентом во многих блюдах, но как его почистить и нарезать без слез. UAportal рассказывает о 15 действенных методах.

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