Почему люди рождаются леворукими и отличается ли их мозг от праворуких

В мире, где правши преобладают, левши вынуждены адаптироваться, используя свою не доминирующую руку. Генетические факторы играют немаловажную роль в определении доминирующей руки, но они не единственные.

Согласно данным MedlinePlus, левши составляют значительную часть населения планеты – от 10 до 15%. Однако что же делает их мозг отличным от мозга правши?

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Научные данные указывают, что выбор доминирующей руки формируется даже до рождения. Исследования, проведенные с помощью ультразвукового сканирования на 10-й неделе беременности, показали, что будущие правши чаще сосут правый палец, тогда как будущие левши проявляют склонность к левому.

Хотя генетика играет немаловажную роль в определении доминирующей руки, примерно 25% склонности связаны с генетическими факторами. Другие факторы, такие как уровень тестостерона во время беременности и пренатальное развитие также влияют на этот выбор.

Современные исследования указывают на вовлечение в 40 различных генов, связанных с леворукостью, однако три из них составляют основу. Эти гены влияют на латерализацию мозга – распределение функций между его полушариями.

Структура мозга также отличается у правши и у левшей. У правшей речевые функции чаще локализуются в левом полушарии, тогда как у левшей разница менее заметна.

Что касается преимуществ многочисленности правшей, то их преобладание может быть побочным эффектом эволюции. Развитие речевых функций в левом полушарии мозга сопровождается укреплением функций правой руки.

Хотя правши преобладают, левши также могут иметь свои преимущества. Исследования показали, что в боевых искусствах, например, атака с левой стороны неожиданно может отдать предпочтение.

Таким образом, левши не просто приспосабливаются к миру правшей, у них есть собственные особенности, которые делают их уникальными в мире, где преобладают правши.

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