Почему людям после 50 стоит есть авокадо: вы будете удивлены

Диетологи утверждают, что авокадо – это секрет молодости и крепких мышц. Польза этого фрукта заключается в его уникальном составе, который включает полезные жиры, витамины, минералы и антиоксиданты.

Об этом пишет Ukr.media.

Авокадо содержит большое количество мононенасыщенных жиров, которые очень полезны для здоровья. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, нервную и иммунную системы, улучшают липидный профиль, состояние кожи, ногтей и профилактируют атеросклероз.

Кроме того, авокадо является хорошим источником витаминов группы B, C, E, K, фолиевой кислоты, магния, калия и меди. Эти вещества необходимы для нормального функционирования организма, в частности, для поддержания здоровья кожи, волос, ногтей, мышц и костей.

Авокадо также содержит вещества, способствующие выработке коллагена – белка, отвечающего за молодой вид кожи. Поэтому этот фрукт особенно полезен людям старше 50 лет.

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Вот несколько советов по употреблению авокадо:

Авокадо можно есть в сыром виде, добавлять в салаты, смузи, десерты.

Зрелый авокадо имеет мягкую текстуру и зеленую кожуру с коричневыми пятнышками.

Если авокадо еще жесткое, его можно оставить на несколько дней при комнатной температуре.

Употребление авокадо в умеренных количествах (не более 1-2 штук в день) может принести значительную пользу здоровью.

Напомним, мы уже писали, какой зеленью не стоит злоупотреблять.

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