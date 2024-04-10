Почему Мертвое море такое соленое: ученые объяснили уникальность водоема

Мертвое море, известное своими экстремальными условиями и невероятной соленостью, снова оказалось в центре внимания ученых. Согласно последним исследованиям, уровень солености в нем продолжает расти, что ведет к необычным явлениям на дне озера.

Мертвое море не имеет выхода, поэтому вода из него может получиться только путем испарения. Этот процесс в течение миллионов лет привел к накоплению солей и минералов, делая озеро в 9,7 раза соленее океана, пишет "IFLScience".

Деятельность человека, а именно строительство дамб и отвод воды из реки Иордан для сельского хозяйства, привела к уменьшению поступления пресной воды в Мертвое море. Это, в свою очередь, привело к еще большему испарению и концентрации солей.

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Последствия роста солености:

Создание соляного слоя: на дне Мертвого моря выпадает все больше соли, что ведет к образованию толстого слоя, который ежегодно растет на несколько дюймов.

Исчезновение жизни: жизнь в Мертвом море и так была ограничена из-за высокой солености. С ее ростом даже экстремофильные организмы не могут выжить.

Смена цвета: в 1992 году цветение водорослей Dunaliella parva окрасило Мертвое море в красный цвет.

Может ли Мертвое море "умереть"?

Ученые озабочены тем, что без вмешательства Мертвое море может утратить свои уникальные свойства. Снижение уровня воды и рост солености делают его все более похожим на соленый пруд.

Исследователи ищут пути для сохранения Мертвого моря. Один из возможных вариантов – это перенаправление воды из Красного моря через канал.

Ранее ученые объяснили, почему вода в море соленая, а рыбы в ней – нет.

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