Почему морковь вырастает кривой: названа главная ошибка огородников
Морковь – вкусный и полезный овощ, который любят и взрослые, и дети. Но бывает, что выращенные на огороде корнеплоды получаются кривыми и растрескавшимися. Это портит не только внешний вид овоща, но и влияет на вкусовые качества.
Существует несколько причин, почему морковь растет кривой. Эксперты назвали основу проблемы в выращивании моркови, которых допускаются даже опытные огородники.
1. Загущенные посевы.
Это одна из самых распространенных причин. Когда сеянцы моркови растут слишком близко друг к другу, им не хватает места и питательных веществ, что приводит к деформации корнеплодов.
Что делать: сеять морковь на рекомендуемом расстоянии, обычно указанном на упаковке с семенами. Прореживать всходы, удаляя слабые и лишние растения.
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2. Непригодная почва.
Морковь плохо растет на тяжелых глинистых почвах, плохо пропускающих воду и воздух.
Что делать: выбирать для посева моркови участки с рыхлой, супесчаной или суглинистой почвой. Перед посевом добавить в грунт песок (1 ведро на 1 кв. м), чтобы сделать его более рыхлым.
3. Неправильная подкормка.
Свежий навоз может привести к деформации корнеплодов моркови.
Что делать: использовать для подкормки моркови перепревший навоз или минеральные удобрения. Не вносить свежий навоз под посадку моркови.
4. Неправильный полив.
Неравномерный полив, резкие перепады влажности почвы могут привести к тому, что морковь вырастет кривой.
Что делать: поливать морковь регулярно, не допуская пересыхания или переувлажнения почвы. Использовать для полива дождевую воду или отстоявшуюся водопроводную воду. Замульчировать грядки с морковью, чтобы сохранить влагу в почве.
5. Вредители и болезни.
Некоторые вредители и болезни моркови могут привести к деформации корнеплодов.
Надо соблюдать правила севооборота. Проводить профилактические обработки растений от вредителей и болезней. Использовать устойчивые к вредителям и болезням сорта моркови.
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