Почему морковь вырастает кривой: названа главная ошибка огородников

Морковь – вкусный и полезный овощ, который любят и взрослые, и дети. Но бывает, что выращенные на огороде корнеплоды получаются кривыми и растрескавшимися. Это портит не только внешний вид овоща, но и влияет на вкусовые качества.

Существует несколько причин, почему морковь растет кривой. Эксперты назвали основу проблемы в выращивании моркови, которых допускаются даже опытные огородники.

1. Загущенные посевы.

Это одна из самых распространенных причин. Когда сеянцы моркови растут слишком близко друг к другу, им не хватает места и питательных веществ, что приводит к деформации корнеплодов.

Что делать: сеять морковь на рекомендуемом расстоянии, обычно указанном на упаковке с семенами. Прореживать всходы, удаляя слабые и лишние растения.

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2. Непригодная почва.

Морковь плохо растет на тяжелых глинистых почвах, плохо пропускающих воду и воздух.

Что делать: выбирать для посева моркови участки с рыхлой, супесчаной или суглинистой почвой. Перед посевом добавить в грунт песок (1 ведро на 1 кв. м), чтобы сделать его более рыхлым.

3. Неправильная подкормка.

Свежий навоз может привести к деформации корнеплодов моркови.

Что делать: использовать для подкормки моркови перепревший навоз или минеральные удобрения. Не вносить свежий навоз под посадку моркови.

4. Неправильный полив.

Неравномерный полив, резкие перепады влажности почвы могут привести к тому, что морковь вырастет кривой.

Что делать: поливать морковь регулярно, не допуская пересыхания или переувлажнения почвы. Использовать для полива дождевую воду или отстоявшуюся водопроводную воду. Замульчировать грядки с морковью, чтобы сохранить влагу в почве.

5. Вредители и болезни.

Некоторые вредители и болезни моркови могут привести к деформации корнеплодов.

Надо соблюдать правила севооборота. Проводить профилактические обработки растений от вредителей и болезней. Использовать устойчивые к вредителям и болезням сорта моркови.

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