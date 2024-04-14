Почему морковь вырастает не сладкой: огородники поделились полезными советами
Почему морковь на огороде вырастает не сладкой
Морковь – частый гость на нашем столе. Но иногда, к сожалению, она оказывается не столь вкусной, как мы ожидали. В чем причина?
Следуя этим советам, которыми поделились на сайте prostoway, вы сможете вырастить сладкую и вкусную морковь на собственном огороде.
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Почему морковь бывает несладкой?
- Некачественная почва: Морковь не будет сочной, если растет на глинистых или кислых почвах.
- Недостаточно солнца: Моркови нужно много света, иначе она не наберет сладости.
- Верхушки обнажены: Если верхушки моркови не присыпаны землей, она может горчить из-за накопления соланина.
- Неправильное удобрение: Морковь любит золу – ее можно добавить 100 г на 1 кв. м.
- Неправильный полив: Молодую морковь нужно поливать 1-2 раза в неделю, а позже – 1 раз в неделю.
- Сорняки и вредители: Засоренная плантация и вредители (например, морковная муха) отрицательно влияют на урожай.
- Перезревание: Если оставить морковь в земле дольше, чем рекомендуется (например, на 100 дней), она становится несладкой.
Помните:
- Выбирайте сорта моркови с подходящим сроком созревания.
- Своевременно удаляйте сорняки и возделывайте морковь от вредителей.
- Не оставляйте морковь в земле подольше, чем рекомендуется.
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