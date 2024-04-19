Почему мужчинам и женщинам следует употреблять манго регулярно: 8 причин

Можно ли употреблять манго ежедневно

Манго – это не просто вкусный десерт, но и настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Включайте манго в свой рацион и будьте здоровы.

О преимуществах манго рассказало издание gazeta.ua. Узнайте, почему так полезно есть этот сладкий тропический фрукт в нашем материале.

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1. Укрепляет иммунитет.

Манго богат витаминами C и A, а также каротиноидами, которые помогают организму бороться с вирусами и инфекциями.

2. Улучшает пищеварение.

Он содержит много клетчатки, которая нормализует работу кишечника и помогает избавиться от запоров.

3. Полезно для сердца.

Калий и магний, содержащиеся в манго, нормализуют давление и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Снижает риск рака.

Антиоксиданты, которыми богат манго, помогают нейтрализовать свободные радикалы, являющиеся одной из причин развития онкологии.

5. Улучшает зрение.

Содержащийся в нем витамин A важен для здоровья глаз и помогает предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна.

6. Полезно для кожи и волос.

Витамины C и E, а также медь, содержащиеся в манго, делают кожу более эластичной, а волосы – блестящими и крепкими.

7. Помогает похудеть.

Манго – это сытный фрукт, который надолго дарит ощущение насыщения.

8. Повышает настроение.

Он содержит тропический фрукт и глутаминовую кислоту, которые стимулируют выработку эндорфина – гормона радости.

Но помните:

Не рекомендуется есть манго людям с сахарным диабетом, аллергией на фрукты, а также при обострении болезней желудочно-кишечного тракта.

Употреблять манго лучше в свежем виде, так оно сохраняет максимум пользы.

Не ешьте манго натощак, чтобы не раздражать желудок.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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