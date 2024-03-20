Почему мужчины не понимают женщин

БЛОГ

"ПРО МУЖЧИН"

Женщины думают, что мужчины должны все понимать, чувствовать, угадывать, догадываться.

И в этом месте случается много нестыковок: она хотела…он не догадался. Она намекала-он не понял. Она обвинила-он отреагировал или обиделся.

Мы мало говорим с мужчинами конструктивно и прямо. Либо мы заводим долгие беседы и их это утомляет, либо стесняемся сказать как есть , но без претензии и обвинения.

Мужчины говорят, что им понятнее когда все прямо и коротко. Они испытывают много дискомфорта от напряжения в воздухе, когда не могут понять , что от них хотят.

Им приходится тоже не просто жить в мужской "шкуре": защитник, добытчик, конкурентноспособный, самец, волшебник , опора . ( И я не говорю , что легко нам, женщинам).

Но все мужчины испытывают намного больше неловких ощущений в отношениях. Но держаться и скрывают это. "Ведь мужик же он мужиком должен быть: ни ныть, ни плакать, держаться стойко".

И очень часто мужчины искренне не понимают природу наших женских обид. Мол: Да что я сделал то? А он просто не увидел, что волосы на пол тона цвет поменяли. Для женщины-это значит, что все, не любит, невнимательный. А мужчина вообще различает намного меньше цветов и тем более оттенков, в основном.

Вот так мы и не можем "встретиться" в паре.

Это я к чему, к тому, что женщинам важно учитывать эти нюансы. Что мужчина способен слышать когда четко, коротко, ясно. Я сейчас говорю про мужчин зрелых .

Мужчины, если вы не согласны, буду благодарна за ваш комментарий .