Почему мужчины отращивают бороду: гипотеза ученых

Новое исследование выявило любопытные причины, почему мужчины решают отращивать бороду. По данным ученых, это не только вопрос моды, но и социальный статус, конкуренция и забота о семье.

Исследования проводили специалисты из Силезского университета в Польше и Университета Падуи в Италии, которые опросили 414 мужчин от 18 до 40 лет. Участников спрашивали об их волосах на лице, социальных мотивах и гендерных ролях. Выводы ученых опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

Выяснилось, что борода может сигнализировать о статусе общества и подчеркивать привлекательность для потенциальных партнеров. К примеру, бородатых мужчин часто воспринимают как более здоровых, агрессивных и доминирующих, что указывает на их статус в группе. В то же время, они кажутся более надежными и дружественными.

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Борода как символ статуса

Исследование показало, что наличие бороды может сигнализировать о статусе общества. Бородатых мужчин часто воспринимают как более здоровых, агрессивных и доминирующих, что подчеркивает их роль в социальной группе.

Забота о семье

Мужчины с бородой считаются более надежными и способными заботиться о семье. Это может быть одним из мотивов для отращивания волос на лице, ведь таким образом они сигнализируют о своих намерениях по поводу долгосрочных отношений и заботы о близких.

Конкуренция и маскулинность

Интересно, что мужчины, сообщившие о высокой конкурентоспособности, не всегда имели больше волос на лице. Гендерно-ролевой стресс также не был выше среди бородатых мужчин, что свидетельствует, что отращивание бороды не способ компенсации других аспектов маскулинности.

Расходы и уход

Уход за бородой связан с затратами времени, усилий и финансов. Индустрия мужской косметики продолжает расти, что указывает на значимость внешнего вида для современных мужчин.

Выводы исследования

Исследование выявило, что мужчины отращивают бороды по мотивам, связанным с самозащитой, поиском статуса, партнерства и заботой о детях. Эти мотивы влияют на их решение ухаживать за волосами на лице.

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