Почему мы с годами полнеем: все не так, как мы всегда думали

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Все, последняя наша опора, наш душевный бастион рассыпался, словно замок из песка, смыт волной, растаял, оставив нас растерянными и обманутыми.

Столько лет мы верили в то, что наш вес растет не "от катлет, а от лет", то есть в то, что чем старше мы становимся, и особенно – мы, женщины после менопаузы, – тем медленнее у нас обмен веществ, а все это оказалось неправдой.

Далее текст на языке оригинала.

В журналі Science був опублікований результат межнародного дослідження, яке проводилося у 29 країнах і яке геть перекреслило не лише те, чим ми прикривались, коли у нас росли животи і попи, але і те, що нам казали лікарі : "так а що ж ви хочете, вік, вам же не 25".

Так от про 25. Вчені вимірювали швидкість обміну речовин у людей, починаючи з 8-денного віку і закінчуючи 95 роками.

Так, він був різним: найшвидшим – від декількох днів народження до року (бо дитина швидко росте та розвивається), потім з річного віку до 20-річного починає сповільнюватися на 3% в рік, а потім (і зараз найцікавіше) – з 20-річного та 60-річного він однаковий!

Однаковий!

І лише після 60 до 90 починає справді сповільнюватися.

Це пояснюють тим, що після 60 років люди мало рухаються, мають хронічні захворювання, і в багатьох із них розвивається такий стан, як саркопенія – зменшення м'язевої тканини, а також заміщення її на жирову, а м'язеві клітини потребують більше енергії, ніж жирові, але люди вже по "накатаній" звикли до булочок, налисників, вареничків, і сальця.

ЩО Ж ВИХОДИТЬ?

А те, що, будучи дітьми та підлітками ми ведемо більш-менш рухливе життя, але потім ідуть роки і десятиліття сидіння, зайнятість і повне махання рукою на будь-який рух.

ЩО РОБИТИ?

Рухатися. Рухатися щодня і побільше, і порізноманітніше. Ходити-бігати-танцювати-робити вправи-кататися на велосипеді-плавати-і робити це щодня-день-за днем. Тоді буде міцніше здоров'я, менше шансів для хвороб і для знерухомлення.

Коли вага велика, починати з простого і малого, поступово збільшуючи тривалість навантажень. Болять коліна -- навантажуєте руки, болять руки – навантажуєте ноги, не можете бігти – ходіть, не можете ходити – повзіть. Але не сидіть на місці.

І харчуватися відповідно (я про це пишу і далі писатиму).

Насправді це прекрасне дослідження.

Воно дає віру у власні сили, але не дає шансу відмазкам.

Ось приклади прекрасних жінок, яким за 55+, точніше – Джоан МакДональдз – 75, Ернестіна Шепард – 81 рік, Тао Порчон Лінч – 99.

Тому, дівчата й хлопці, лупаймо сю скалу, бо нам призначено сею скалу розбить!!!!

"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить" — от вона, формула успіху у будь-якій справі, особливо, у досягненні довголіття!!

Я не здаюся, лупаю щодня!

А Ви лупаєте?

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