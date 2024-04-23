Почему на поминках нет ножей и вилок: народные поверья

Почему на поминках нельзя есть ножом и вилкой

Все мы хоть раз в жизни были на поминальном обеде и замечали, что на столе нет ножей и вилок. Это не ошибка, а давняя традиция, связанная с народными верованиями и практическими соображениями.

Об этом пишет УНИАН. Поминальный обед – это не просто еда, а возможность вспомнить о усопшем, поделиться воспоминаниями и поддержать близких. В этот день важно быть сдержанными, обходительными и избегать ссор.

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Объяснение традиции:

Народные приметы: Нож на столе в день похорон может привести к тому, что душа усопшего попадет в ад. Вилка напоминает хвост черта. Резать и колоть пищу во время поминального обеда может навредить душе усопшего.

Практические соображения: В древности у людей просто не было других столовых приборов кроме ложек. Чтобы избежать ссор и потасовок на поминках, где собираются люди в состоянии скорби, острые приборы не клали на стол.



Важно:

Церковь не запрещает использовать другие столовые приборы на поминках.

Традиция есть ложками на поминках – это лишь одна из многих, связанных с ритуалом прощания с усопшим.

Главное - с уважением относиться к памяти усопшего и соблюдать правила поведения на поминальном обеде.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о том, почему ножам не место на столе.

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