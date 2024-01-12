Почему не рекомендуется стирать вещи при 60 градусах

Для чистого белья не следует всегда стирать при высокой температуре. Выбор температуры стирки зависит от нескольких факторов, таких как тип ткани, уровень загрязнения и экологические факторы.

Высокая температура стирки необходима для удаления бактерий и микробов, которые могут присутствовать на белье. Это особенно важно для постельного и домашнего белья, которые находятся в тесном соприкосновении с телом, пишет издание SantePlus.

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Однако стирка при высокой температуре может повредить ткань. Например, хлопок имеет тенденцию давать усадку при стирке при температурах выше 60°C.

Для большинства видов одежды, в том числе для хлопка, достаточно стирать при температуре 40°C. Это поможет сохранить качество ткани и сэкономить энергию.

Для удаления стойких пятен может потребоваться стирка при температуре 60°C. Однако перед тем, как стирать одежду при высокой температуре, обязательно проверьте информацию на этикетке, чтобы убедиться, что она выдержит стирку при таких условиях.

Также можно стирать белье в холодной воде. Этот вариант подходит для большинства видов одежды и имеет много преимуществ. Стирка в холодной воде помогает сохранить качество ткани, сэкономить энергию и защитить окружающую среду.

Следовательно, для чистого и блестящего белья не обязательно стирать его при высокой температуре. Выбор оптимальной температуры стирки зависит от нескольких факторов.

Напомним, мы уже писали, сколько порошка нужно сыпать в стиральную машинку и как с помощью подручных средств удалить пятна от пота на одежде.

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