Українська
Лайфхаки

Почему не следует выбрасывать кофейную гущу, если у вас есть огород: советы опытных садоводов

Игорь Романько

Какие растения можно удобрять кофейной гущей

Кто бы мог подумать, что обычная кофейная гуща может стать настоящим сокровищем для вашего сада? Опытные садоводы уже давно знают о ее чудодейственных свойствах и активно используют ее как удобрение.

Кофейная гуща – это доступный, экологичный и эффективный способ улучшить почву, подпитать растения и защитить их от вредителей. Попытайтесь использовать ее в вашем саду, и вы будете приятно удивлены результатами, пишет Главред.

Читайте также: Только повредите: садоводы назвали растения, которые нельзя трогать зимой

Чем же так полезна кофейная гуща для растений?

  • Минералы и микроэлементы: Кофейная гуща содержит азот, фосфор, калий, кальций, железо, медь и другие полезные вещества, необходимые для роста и развития растений.
  • Разрыхляет почву: Добавление кофейной гущи в почву делает его более рыхлым и воздушным, что улучшает проникновение влаги и питательных веществ в корни.
  • Мульчирование: Высушенная кофейная гуща может использоваться как мульча, которая предотвращает испарение влаги, образование корки на почве и рост сорняков.
  • Отпугивает вредителей: Запах кофе не нравится улиткам, улиткам, муравьям и другим вредителям.
  • Привлекает дождевых червей: Дождевые черви обожают кофейную гущу, а их присутствие в почве свидетельствует о его плодородии.

Как использовать кофейную гущу в саду?

  • Удобрение: Кофейную гущу можно добавлять в компост, использовать для полива или рассыпать вокруг растений.
  • Мульчирование: Рассыпьте высушенную кофейную гущу слоем 2-3 см вокруг растений.
  • Защита от вредителей: Рассыпьте кофейную гущу вокруг растений, страдающих вредителями.
  • Подкормка для комнатных растений: Добавьте кофейную гущу в почву комнатных растений.

Важно:

  • Не используйте свежую кофейную гущу, ведь она может обжечь корни растений. Ее нужно предварительно просушить.
  • Не рекомендуется использовать кофейную гущу чаще раза в месяц.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ОбществоЛайфхаки