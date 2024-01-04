Почему не стоит часто пользоваться антибактериальным мылом: вы будете удивлены

С наступлением холодов возрастает риск заболеть. Чтобы уберечься от простуды, гриппа и других инфекций, важно соблюдать правила личной гигиены, в частности регулярно мыть руки.

Об этом пишет ТСН.

Многие считают, что антибактериальное мыло эффективнее справляется с микробами, чем обычное. Однако это не так.

Антибактериальное мыло содержит специальные вещества, убивающие бактерии. Однако эти вещества могут убивать и полезные микроорганизмы, которые живут на коже и защищают ее от инфекций.

Если постоянно пользоваться антибактериальным мылом, это может привести к нарушению микрофлоры кожи и снижению ее иммунитета.

Обычное мыло также эффективно убивает вирусы и бактерии, если мыть им руки правильно. Для этого нужно:

Вымыть руки водой с мылом в течение 30 секунд.

Особое внимание уделить участкам между пальцами, наружной поверхности и кончикам пальцев.

Тщательно смыть мыло и вытереть руки полотенцем.

Если вы моете руки в общественном месте, то тем же полотенцем нужно закрутить кран, не касаясь его чистыми руками.

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Рекомендации ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует мыть руки обычным мылом в следующих случаях:

Перед едой.

После использования туалета.

После смены подгузников.

После вытирания носа, кашля или чихания.

После контакта с больным человеком.

По прибытии домой из общественного места.

Регулярная мойка рук обычным мылом – это один из самых эффективных способов защититься от инфекций.

Напомним, мы уже писали, чем мыть руки после свеклы и моркови, чтобы они снова блистали чистотой.

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