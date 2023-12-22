Почему не стоит слишком часто мыть руки: вы будете поражены

Мытье рук – это важная гигиеническая мера, которая помогает защититься от инфекций. Однако врачи предупреждают, что чрезмерное мытье рук может нанести вред здоровью.

Об этом пишет Ukr.media.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, мытье рук необходимо перед едой, после посещения туалета, общественных мест и контакта с больными. Однако если мыть руки слишком часто, это может привести к следующим проблемам:

Уменьшение защитного жирового слоя кожи, что делает ее более уязвимой для микробов.

Смывание полезных бактерий, также защищающих кожу от инфекций.

Снижение иммунитета, что повышает риск развития экзем, дерматитов и других заболеваний.

Вредное влияние на иммунную систему, поскольку организм привыкает к антибиотикам, что может привести к аллергиям и аутоиммунным реакциям.

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Поэтому врачи рекомендуют соблюдать золотую середину и мыть руки в нужных ситуациях, но не злоупотреблять этим.

Вот несколько советов, как правильно мыть руки:

Используйте теплую воду и мыло.

Тщательно мойте руки в течение 20-30 секунд.

Смывайте мыло полностью.

Используйте бумажные полотенца, чтобы высушить руки.

Если вы часто моете руки, можно использовать увлажняющий крем, чтобы защитить кожу от высыхания.

Напомним, мы уже писали, чем мыть руки после свеклы и моркови.

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