Почему не стоит целовать собак или кошек: какие риски для здоровья

Владельцы кошек и собак часто позволяют своим любимцам облизывать свое лицо. Более того, кто-то сам целует свою собаку или кота.

Ветеринары из doralpetcare объяснили, могут ли такие поцелуи быть безопасными. Специалисты отмечают, что слюна животных может иметь опасные бактерии, способные передаваться человеку.

Как отмечается, в слюне животных содержатся бактерии, которые могут вызвать различные инфекции у людей. Например, в слюне собак могут содержаться аки бактерии как пастерелла мультоцида, Bartonella henselae, Salmonella, E. coli, Clostridia и Campylobacter.

Вас также заинтересует: Как подружить кота с собакой и зачем это делать

От кошек можно подхватить пастереллу, стафилококк, кишечную палочку и сальмонеллу.

"Большинство случаев заражения людей из-за поцелуев или облизывания с домашними животными происходит из-за ротового контакта с остатками фекалий, которые могут передаваться после того, как животные облизывают себя. Облизывание лица и губ между людьми и животными также может легко переносить эти бактерии", — отметили специалисты.

В некоторых случаях домашние животные могут передать людям паразитов, что может привести к кишечным заболеваниям, проблемам с кожей, слепоте и расстройствам мозга.

Кто из людей рискует больше всего:

Маленькие дети: их иммунная система еще несовершенная, поэтому они более подвержены инфекциям.

Пожилые люди: их иммунная система также может быть ослаблена, что делает их более уязвимыми к инфекциям.

Люди с ослабленным иммунитетом: это могут быть люди, которые проходят химиотерапию или болеют СПИДом.

В общем, подытожили эксперты, всегда следует быть осторожным, приближая лицо к коту или собаке, особенно незнакомым.

Ранее специалисты объяснили, почему коты не брезгуют пить воду из унитаза, а воду из миски игнорируют.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!