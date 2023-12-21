Почему не стоит выбрасывать кожуры от мандаринов и апельсинов: пригодятся для чудо-средства против вредителей

Комнатные растения – это не только украшение интерьера, но и источник кислорода и позитива. Однако иногда они могут страдать от вредителей, таких как тля, паутинный клещ и щитовка.

К счастью существует много натуральных средств, которые можно использовать для борьбы с вредителями. Одним из таких средств является кожура цитрусовых.

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Кожа цитрусовых содержит эфирные масла, обладающие сильными инсектицидными свойствами. Они могут отпугивать вредителей и даже уничтожать их.

Чтобы использовать кожуру цитрусовых для борьбы с вредителями, нужно выполнить следующие действия:

Высушите кожуру цитрусовых на солнце или в духовке.

Измельчите кожуру до порошка.

Рассыпьте порошок вокруг комнатных растений.

Повторяйте каждые несколько дней, пока вредителей не станет.

Также можно использовать кожуру цитрусовых в виде настоя. Для этого нужно залить стакан измельченной кожуры стаканом кипятка и настоять в течение 24 часов. Затем процедить и использовать для опрыскивания комнатных растений. Столовую ложку настоя разбавлять в 200 мл воды.

Кожа цитрусовых – это эффективный и безопасный способ борьбы с вредителями для комнатных растений. Она не наносит вред растениям и безвредна для людей и животных.

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