Почему некоторые люди умирают во сне – объяснение ученых

Человечество издавна переживает из-за смерти. Для людей это нормально думать о смерти, особенно когда речь идет о том, как это может произойти. Некоторые могут волноваться о смерти во сне, но, к счастью, если у вас нет определенного заболевания, вероятность этого относительно низка.

Есть несколько причин, почему кто-то может умереть во сне, но обычно они сосредоточены на трех наших важнейших органах: сердце, легких или мозге. Когда мы спим, мы реже сможем реагировать на сигналы, которые могут указывать, что с этими органами что-то не так, пишет Newsweek.

Сердце

Самая распространенная причина смерти во время сна связана с сердцем. По словам Сумита Чага, медицинского директора Центра сердечного ритма Cedars-Sinai, внезапная остановка сердца (SCA) отвечает за 90 процентов внезапной и неожиданной смерти во время сна. К группам повышенного риска SCA относятся люди с ишемической болезнью сердца, увеличенным сердцем или нерегулярным сердцебиением.

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SCA – это когда сердце внезапно прекращает биться, что в свою очередь прекращает приток крови к основным органам и может привести к смерти без немедленного лечения.

Дыхательные пути

Обструктивное апноэ сна (OSA) также может играть роль в смерти во время сна. Вероятность внезапной сердечной смерти между 12:00 и 6:00 у людей с OSA более чем в 2,5 раза выше, чем у людей без обструктивного апноэ. OSA предполагает сужение мышц в дыхательных путях, кратковременную остановку дыхания человека. Это приводит к недостатку кислорода и, в свою очередь, повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление, что, по словам доктора Чага, повышает риск SCA.

Мозг

Эпилепсия – это распространенное состояние, поражающее мозг, во время которого люди испытывают повторяющиеся приступы. Для людей, судороги которых полностью контролировать с помощью лекарств, внезапная смерть при эпилепсии (SUDEP) является основной причиной смерти. Хотя причины SUDEP не совсем ясны, это часто бывает ночью, и некоторые исследования показывают, что сон может увеличить риск этого.

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Инсульт может быть причиной внезапной ночной смерти. Около 25 процентов инсультов встречаются во время сна, и такие заболевания, как OSA, также могут повысить риск. Они встречаются, когда тромб или разрыв кровеносного сосуда не дают крови попасть в мозг. Без снабжения кислородом клетки мозга погибают, а части тела, повлиявшие на зоны контроля мозга, больше не могут функционировать должным образом, что может стать фатальным.

Как управлять рисками?

Тем, кто страдает заболеваниями, которые могут увеличить риск смерти во время сна, рекомендуется поговорить с врачом, который сможет принять во внимание такие факторы, как образ жизни и семейная история. Что касается всех остальных, то, по словам Чага, риск внезапной смерти относительно низок.

Чтобы снизить этот риск, врачи рекомендуют внимательно следить за своим здоровьем, высыпаться и выполнять физические упражнения, а также соблюдать здоровое питание.

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