Почему нельзя чистить зубы после употребления кислой и сладкой пищи: ответ вас удивит

Стоматологи советуют не чистить зубы сразу после употребления кислой и сладкой пищи. Эти продукты могут привести к повреждению зубной эмали, а чистка зубов может только усугубить ситуацию.

Об этом пишет Ukr.media.

В сладостях содержатся сахара, которые являются пищей для бактерий, вызывающих кариес. При расщеплении сахаров бактерии выделяют кислоту, разрушающую зубную эмаль.

Кислые продукты также повреждают эмаль, нарушая баланс минералов в полости рта. Хотя слюна содержит восстанавливающие зубы защитные вещества, при частом употреблении кислотной пищи этого недостаточно.

Чтобы избежать повреждения зубов, стоматологи рекомендуют подождать 20-30 минут после употребления кислой или сладкой пищи, прежде чем чистить зубы. За это время защитные вещества слюны могут восстановить эмаль.

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В это время можно просто ополоснуть рот водой, чтобы удалить остатки пищи.

Вот несколько советов, которые помогут вам защитить зубы от повреждений:

Ограничит потребление кислой и сладкой пищи.

После употребления кислой или сладкой пищи подождите 20-30 минут, прежде чем чистить зубы.

Регулярно посещайте стоматолога для профилактики кариеса.

Напомним, мы уже писали, как бережно отбелить зубы в домашних условиях.

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