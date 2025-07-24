Почему нельзя кормить кошек и собак только мясом: объяснение ветеринара

Мясо не является ни единственным, ни главным компонентом в сбалансированном питании домашних питомцев. Более того – избыток или неправильное употребление этого продукта может навредить как собакам, так и котам.

Об этом в эфире " Завтрака с 1+1 " рассказала ветеринарный врач и диетолог Ксения Довбыш, отметив важность внимательного выбора корма для животных. По ее словам, сырое мясо почти на 85% состоит из воды, а белков в нем всего 10–30%. Такой дисбаланс может вызвать нарушения в соотношении кальция, фосфора и витамина D в организме животного, что отрицательно сказывается на его здоровье. Мясо само по себе не обеспечивает все необходимые питательные вещества, а потребности кошек и собак существенно отличаются.

Коты, например, являются облигатными хищниками — им жизненно необходимы определенные вещества, содержащиеся исключительно в продуктах животного происхождения. Среди них таурин, ниацин, витамин A и арахидоновая кислота. Впрочем, даже мясоядным животным нельзя формировать рацион только из мяса — это приводит к проблемам с костями, обменом веществ и мочевыделительной системой.

Собаки, в отличие от кошек, всеядны, поэтому их меню можно дополнять зерновыми и бобовыми — источниками не только белка, но и клетчатки, жирных кислот, витаминов и минералов. В качественных кормах часто используются такие ингредиенты, как пшеница, кукуруза, рис, соя. Однако важно обращать внимание не только на количество белка, указанное на упаковке, но и его источник.

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Часто свежее мясо указывается первым в перечне ингредиентов из-за высокой массы, обусловленной содержанием влаги. Это не гарантирует, что именно оно является основным источником белка. В кормах премиум-класса обычно используют дегидратированное мясо – из него предварительно удаляют воду, благодаря чему его питательная ценность существенно возрастает.

Эксперт подчеркивает, что состав рациона должен соответствовать научным нормам по содержанию белков и аминокислот. Именно поэтому следует выбирать корма, разработанные специалистами или проконсультироваться с ветеринарным диетологом, прежде чем составлять индивидуальное меню для любимца.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

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