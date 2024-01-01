Почему нельзя подавать через порог какой-либо предмет

почему нельзя передавать через порог

Подавать через порог какой-нибудь предмет нежелательно. Такой запрет слышал почти каждый в своей жизни.

Существует несколько объяснений, почему нельзя подавать что-либо через порог. Согласно народным приметам, порог является границей между миром живых и миром мертвых. Если подавать через порог любой предмет, то это может привести к таким негативным последствиям, в частности придут болезни в дом, несчастье или даже это приведет к смерти кого-то из членов семьи.

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Порог является важнейшим элементом архитектуры дома. Он защищает здание от нечистой силы и отрицательных энергий. Если подавать через порог любой предмет, это может нарушить энергетический баланс дома.

Некоторые люди считают, что подавать через порог вещи неудобно или даже неприлично. Это нарушает традиции и обычаи.

Как избежать негативных последствий от того, что вы подаете через порог какие-то вещи:

Если вы хотите передать кому-то предмет, выйдите за порог и вручите ему предмет.

Если вы хотите оставить кому-то предмет, поставьте его на стол или пол, но не на порог.

Если вы случайно подали через порог какой-либо предмет, не бойтесь, это не значит, что вас обязательно ждут беды. Просто извинитесь и сделайте все возможное, чтобы избежать повторения этой ошибки.

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