Почему нельзя потреблять продукты с плесенью: список самых опасных

Иногда на разных продуктах могут появляться небольшие пятна от плесени. Некоторые хозяйки могут не считать это серьезной проблемой, поэтому просто отрезают плохую часть и продолжают потреблять этот продукт. Однако этого категорически нельзя делать.

Об этом рассказал доктор Ричард Фукс из Университета Гринвича, в комментарии MailOnline. Самая опасная пища с плесенью для детей, беременных женщин, людей старше 65 лет и тех, у кого ослаблена иммунная система.

Читайте также: Как правильно хранить продукты: четыре основных правила для хозяек

Доктор Фукс отмечает, что орехи, зерновые и яблоки могут быть одними из самых опасных продуктов, если на них появляются пятна плесени. Поскольку она может вызвать аллергию или респираторные заболевания, а также производить токсические соединения – микотоксины.

Самые вредные микотоксины – афлатоксины – встречаются в заплесневелых орехах, рисе, специях, растительных маслах и какао-бобах. Его большие дозы могут быть опасны для жизни. Еще один микотоксин, патулин, может расти на гнилых яблоках и вызвать тошноту и другие желудочно-кишечные нарушения.

Также специалист рекомендует избегать мягкого сыра, ягод и хлеба с плесенью, но твердый сыр считается безопасным для потребления. В таких случаях его можно врезать, удаляя примерно 2,5 см вокруг и под местом с плесенью.

Ранее диетологи назвали продукты, способствующие накоплению жира на животе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !