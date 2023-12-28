Почему нельзя смотреть в зеркало вечером

Согласно народным приметам, смотреть в зеркало вечером – это плохой знак. Это может привести к болезни, смерти или даже встрече с нечистой силой.

Еще говорят, что смотреть вечером в зеркало не стоит и по той причине, что будут плохие сны.

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Однако есть и другие причины, в том числе психологические. Вечером люди обычно более расслаблены и менее осторожны. Это может привести к тому, что мы увидим в зеркале что-то, чего не хотим видеть или что-то, что может нас испугать.

Кроме этого, в вечернее время наш организм готовится ко сну, и наше тело выделяет гормон мелатонин, отвечающий за сон. Глядя вечером в зеркало, мы можем нарушить выработку мелатонина, что может привести к проблемам со сном.

Вот несколько советов, которые помогут избежать негативных последствий того, что вы смотрите в зеркало вечером:

Не смотрите в зеркало в темноте. Это может вас испугать.

Не смотрите в зеркало, если вы чувствуете себя плохо. Это может усугубить ваши негативные эмоции.

Не смотрите в зеркало, если вы волнуетесь или расстроены. Это может вызвать у вас беспокойство или депрессию.

Учтите, что это только народные приметы, и придерживаться их или нет решать только вам.

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