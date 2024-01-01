Почему нельзя вытираться с кем-то одним полотенцем - народные приметы о полотенце

Существует несколько причин, почему нельзя вытираться с кем-то одним полотенцем. Согласно народным приметам, использование общего полотенца может привести к болезням, несчастью и даже разводу.

Считается, что общее полотенце может передать болезнь от одного человека другому. Поэтому опасно вытираться с болеющим человеком.

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Также совместное полотенце может навлечь на людей несчастья и неудачи, привести к разводу супругов.

С другой стороны, это не гигиенично. После вытирания даже вымытых рук на полотенце могут оставаться бактерии, частицы кожи, грязь и пот другого человека. Если один из людей заболел, то второй может заразиться, используя то же полотенце.

Некоторые люди считают, что совместное использование полотенца неудобно или даже неприлично.

Вот несколько советов, которые помогут вам избежать негативных последствий от того, что вы вытираетесь с кем-то одним полотенцем:

Используйте отдельные полотенца. Для каждого члена семьи должно быть свое полотенце.

Для каждого члена семьи должно быть свое полотенце. Меняйтесь полотенцами каждый день. Это поможет предотвратить распространение бактерий.

Это поможет предотвратить распространение бактерий. Стирка полотенец. Полотенца нужно стирать при высокой температуре, чтобы убить бактерии.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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