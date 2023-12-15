Почему никогда не следует говорить "Не за что" и "Не могли бы вы..."

Почему нельзя говорить не за что и просить в магазинах

Быть вежливым и заботливым человеком – это прекрасно, но важно, чтобы это не шло в ущерб собственным потребностям и желаниям.

В статье от Ukr.Media приводятся советы, как помогать другим без потери собственной самооценки. Часто представления о "должном и обязанном" формируется еще в детстве и переносятся во взрослую жизнь. Многие родители, пытаясь воспитать детей правильно, чрезмерно отмечали, что "я" – это последняя буква алфавита. Однако такой подход может привести к комплексам, неуверенности в себе и страху перед мнением других.

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Даже привычные фразы могут нанести вред психике. Оказывается, фразы, которые мы употребляем, могут влиять на наше самочувствие и самооценку.

"Позвольте мне..." или "Можно мне..." Эти фразы часто употребляются в ситуациях, когда нужно что-то взять или сделать. Однако они подчеркивают вашу неуверенность и слабость. Вместо этого вы можете выразить свою потребность четко и уверенно: "Мне нужно пройти, посторонитесь, пожалуйста". "Не за что" Эта фраза, часто употребляемая как ответ на слова "спасибо", может бессознательно обесценивать ваш вклад или помощь. Лучше выражайте благодарность за возможность помочь: "Были рады помочь" или "Понравилось работать вместе". "Я вам не помешал?" Вопрос такого типа может восприниматься как посягательство на время другого человека. Лучше спросите, может ли она уделить вам время или договоритесь об удобном времени для обсуждения вопросов. "Не мог бы ты?" Этот вопрос имеет отрицательный оттенок и может привести к отказу. Сформулируйте свою просьбу четко и вежливо, избегайте отрицательных формулировок. "Мне не нравится" без объяснения причин Если вам что-то не нравится, лучше высказывайте конструктивную критику, объясняя свою точку зрения, чтобы ваши слова были понятны и ценны.

Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.

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