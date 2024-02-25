Почему никогда не стоит спать в носках: специалисты назвали 5 причин

Многие любят спать в носках, считая, что так им теплее и уютнее. Некоторые исследования действительно показывают, что носки могут помочь быстрее уснуть, улучшая кровообращение в ногах.

Однако, эксперты по Health Shots предупреждают, что сон в носках может нести в себе ряд рисков для здоровья.

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5 причин, почему не стоит спать в носках:

1. Повышение кровяного давления: Слишком тугие носки могут сдавливать сосуды и ухудшать кровообращение, что может привести к повышению давления.

2. Ухудшение гигиены: Не меняющиеся регулярно носки могут стать источником бактерий и грибков, что может привести к неприятному запаху, опрелости и инфекциям.

3. Риск кожных инфекций: Носки из синтетических материалов не дают коже дышать, что может привести к сыпи, раздражению и развитию грибковых инфекций.

4. Перегрев: Носки могут задерживать тепло, что может привести к перегреву и нарушению сна.

5. Дискомфорт: Носки, которые слишком толстые или плотные, могут сковывать движения и мешать комфортному сну.

Сон в носках может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Учитывая все риски и преимущества, вы можете принять правильное решение для себя.

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