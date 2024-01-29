Почему никогда нельзя использовать мокрую рукавицу для духовки.

Перчатка для духовки – почему нельзя пользоваться мокрой кухонной перчаткой

Доставать противень из духовки без перчаток – настоящая проблема. Ведь есть риск получить сильные ожоги рук и пальцев.

Вот почему у нас есть перчатки для духовки, изолированные тканевые полотенца или силиконовые покрытия для рук, которые позволяют защитить руки от высоких температур. Но издание Mental Floss предостерегает, что ни в коем случае нельзя использовать мокрые перчатки.

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Традиционные рукавицы из ткани работают путём вставки слоя термостойкого материала внутрь. Если ткань становится влажной или вы кладете мокрые руки внутрь варежки, эффективность теплового барьера резко снижается. Это потому, что вода проводит тепло. Эта теплопроводность в 25 раз превышает теплопроводность воздуха.

В серии экспериментов, проведенных на кафедре дизайна, жилья и мерчандайзинга Университета штата Оклахома, исследователи обнаружили, что ношение мокрой перчатки, подвергшейся влиянию 177 градусов по Цельсию или выше, может повлечь за собой ожог третьей степени всего за одну секунду.

Ученые обнаружили еще один недостаток тканевых перчаток – швы. В перчатке, когда пальцы прижимаются к горячей поверхности, тепло передается быстрее у сшитой части варежки.

Теперь лучше убедиться, что ваши рукавицы из ткани полностью высохли перед использованием. Также убедитесь, что ваши руки полностью сухие, прежде чем положить руку в кухонную перчатку.

Силиконовые перчатки также следует держать сухими внутри и снаружи, хотя они не так восприимчивы к воде, как тканевые перчатки. Хотя некоторые обозначены как водонепроницаемые, другие могут иметь хлопчатобумажную подложку, поэтому лучше перестраховаться. Держите их сухими также уменьшает вероятность того, что горячая сковорода ускользнет из ваших рук.

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