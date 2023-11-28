Почему нужно погружать деревянные лопатки в один раствор: это должен знать каждый

Деревянная кухонная утварь – красивый декоративный предмет на кухне, но и очень практичный. Однако могут возникнуть проблемы с их очищением.

Издание Sante Plus рассказало, как правильно ухаживать и чистить деревянные лопатки, чтобы избежать распространения микробов на кухонных инструментах. Благодаря этому очень простому и эффективному совету вы потратите меньше времени на чистку любой деревянной утвари.

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Чтобы очистить деревянные лопатки, ложки и другую посуду, изготовленную из того же материала растительного происхождения, важно раз в месяц дезинфицировать их. Для этого вымойте их обычно жидкостью для мытья посуды, а затем замочите примерно на двадцать минут в смеси воды и белого уксуса. Дав им отмокнуть, тщательно промойте их чистой водой и высушите чистой тканью, постукивая.

Важно хорошо высушить их чистой тканью, чтобы не способствовать влажности и размножению микробов.

Напомним, что специалисты по вредителям рассказали о вещах, которые станут магнитом для моли. Но вы можете этого избежать, зная несколько полезных советов.

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